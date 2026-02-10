Kevin López, de entrenarse en Colón, el portazo de Instituto a firmar en San Martín: la trama de un recorrido caótico

En un mercado de pases acostumbrado a los movimientos bruscos, el caso de Kevin López logró destacarse por acumulación de giros inesperados. En menos de un mes, el volante se entrenó con Colón, se fue sin firmar, avanzó con Instituto, quedó en el aire tras una renuncia clave y terminó cerrando su llegada a San Martín de Tucumán. Una secuencia que dejó malestar, frases filosas y expuso, una vez más, la fragilidad de ciertos acuerdos en el fútbol argentino.

El recorrido comenzó a tomar forma pública cuando el mediocampista de 24 años, cuyo pase pertenece a Independiente, llegó a Santa Fe con todo acordado para convertirse en refuerzo de Colón. El préstamo estaba cerrado, el jugador se alojó en la ciudad y el lunes por la mañana se entrenó en el predio 4 de Junio junto al plantel profesional. La firma del contrato parecía un trámite administrativo.

Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta. Antes de sellar el vínculo, López recibió un llamado de su representante con una propuesta superadora de Instituto. El jugador pidió revisar las condiciones ya pactadas con Colón, pero la dirigencia rojinegra, que había cumplido lo acordado con Independiente, se negó a modificar los términos. La negociación quedó en punto muerto.

Lo que siguió profundizó el malestar. López regresó al hotel, retiró sus pertenencias y dejó Santa Fe sin aviso al cuerpo técnico ni a los dirigentes. El gesto cayó muy mal en Colón, que dio por terminada la operación y avanzó en otras alternativas para el mediocampo. El episodio, puertas adentro, fue leído como una señal de falta de compromiso.

Kevin López, nuevo jugador de San Martín de Tucumán, posando en La Ciudadela San Martín de Tucumán

La palabra pública llegó poco después. El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, abordó el tema con un mensaje claro ante la prensa días atrás: “Cada jugador que llega tiene que estar convencido de quedarse. Para nosotros eso es clave”. Sin elevar el tono, el DT dejó en evidencia que el club priorizaba algo más que un acuerdo contractual.

Mientras tanto, López viajó a Córdoba para avanzar con Instituto, donde su llegada había sido impulsada por el entonces entrenador Daniel Oldrá. Todo indicaba que el pase se encaminaba, pero una derrota ante Platense precipitó la salida del DT y congeló las negociaciones. Sin el principal aval deportivo, la dirigencia decidió no avanzar y el jugador volvió a quedar sin destino, con el mercado avanzando y el calendario apremiando.

En ese contexto apareció San Martín de Tucumán. Las gestiones con Independiente avanzaron con rapidez y se cerró un préstamo por un año, sin cargo, la semana pasada. El desenlace agregó un condimento extra: López venía de jugar en Atlético Tucumán, el clásico rival, lo que potenció la repercusión local.

Kevin López en Atlético Tucumán jugó apenas 20 partidos durante su préstamo Atlético Tucumán

La presentación oficial no pasó inadvertida. En el video difundido por San Martín, una frase del futbolista —“vengo al club más convocante del Norte”— encendió reacciones cruzadas. En Santa Fe, Colón anunció a otro refuerzo con un mensaje que muchos leyeron como una respuesta directa: "Acá solo gente con huevos. La única estrella la tenemos arriba del escudo“.

Así se cerró una de las historias más llamativas del mercado de pases 2026. Más allá del rendimiento que pueda ofrecer dentro de la cancha, el caso Kevin López dejó expuesta una cadena de decisiones, llamados y tiempos mal calibrados que transformaron una negociación rutinaria en una novela seguida de cerca por todo el ambiente del fútbol argentino.