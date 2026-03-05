Goleadores del Torneo Apertura 2026: así está la tabla de máximos artilleros, tras la fecha 8

El Torneo Apertura 2026 transcurrió ocho fechas y 119 partidos -está pendiente Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors- y la tabla de goleadores la domina José David Romero, delantero de Tigre que anotó cinco tantos y es la gran revelación del certamen.

El joven de 22 años tuvo un arranque de campeonato en un nivel superlativo, a la par de su equipo, y anotó en cuatro juegos consecutivos. Lo sufrieron Belgrano de Córdoba, Racing, River en el estadio Monumental y el Tiburón. Tras dos juegos sin convertir, volvió a festejar en el último encuentro ante Gimnasia de La Plata. Su media es de 0,63 tantos por partido.

José David Romero marcó cinco goles en ocho partidos con Tigre Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Romero tiene nueve escoltas, todos con cuatro goles cada uno y un promedio de 0,50 porque disputaron ocho partidos. Uno de ellos es su compañero de ofensiva Ignacio Russo. Entre ambos, componen la delantera más temible del fútbol argentino con 9 de las 14 anotaciones del conjunto de Diego Dabove en el torneo.

La lista de segundos la completan Leandro Díaz (Atlético Tucumán), Ángel Di María (Rosario Central), Cristian Tarragona (Unión de Santa Fe), Fabrizio Sartori (Independiente Rivadavia de Mendoza), Gabriel Ávalos (Independiente), Jordy Caicedo (Huracán), Junior Marabel (Sarmiento de Junín) y Mauro Méndez (Banfield).

La tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026, con José David Romero en la cima Canchallena

El Torneo Apertura 2026 no tendrá actividad este fin de semana porque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes de la Liga Profesional (LPF) llevan a cabo un paro hasta el 8 de marzo en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, están acusados de evasión fiscal y retención de aportes y fueron citados a declaración indagatoria.

En ese contexto, la novena fecha, programada para los días de la huelga, se postergó. Con un calendario muy apretado por el Mundial 2026, la jornada se reprogramará para después de la última fecha del fixture, la número 16. Es decir que tendrá lugar el fin de semana del domingo 3 de mayo. Una semana después (el domingo 10) arrancarán los octavos de final mientras que los cuartos de fina serán en la semana siguiente.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.