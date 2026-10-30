San Miguel vs. Deportivo Madryn, por la Primera Nacional 2026: día, hora y cómo ver online

San Miguel y Deportivo Madryn se enfrentan este sábado desde las 15.00h en el estadio Malvinas Argentinas (Los Polvorines), por la fecha 36 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, San Miguel viene de empatar ante Defensores de Belgrano por 0-0 mientras que Deportivo Madryn llega de ganar ante San Telmo por 4-1. San Miguel suma 33 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Madryn tiene 57 puntos.

Todo lo que hay que saber

San Miguel vs. Deportivo Madryn

Hora: las 15.00h

Partido correspondiente a la fecha 36 del Primera Nacional 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están San Miguel y Deportivo Madryn en la tabla de posiciones

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El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.

El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.

En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.