San Pablo, rival de Boca en la Copa Sudamericana: Calleri decisivo y las grietas que mostró pese a la clasificación

Boca ya conoce el próximo obstáculo en su camino por la Copa Sudamericana. Será San Pablo, un adversario de peso continental que eliminó a Bolívar por 3 a 1 (en la ida habían empatado 1 a 1) y que dejó en el Morumbí algunas pistas sobre lo que puede ofrecer en los cuartos de final. Una aclaración resulta indispensable: un solo partido no alcanza para establecer conclusiones definitivas pero la noche ante los bolivianos permitió observar virtudes, individualidades y también algunas grietas.

Bolívar se sintió inferior desde el comienzo. Cedió la pelota, retrocedió y permitió que San Pablo asumiera el protagonismo. El conjunto paulista aceptó la invitación y encontró en Marcos Antonio a uno de los encargados de darle sentido a la posesión. El mediocampista tiene buen pie, panorama y capacidad para encontrar siempre un compañero libre. Una habilitación suya dejó a Iago en una posición inmejorable para convertir, aunque Carlos Lampe evitó el gol.

En la delantera de San Pablo aparecen nombres conocidos y con jerarquía. Luciano se mueve, encuentra espacios y tiene facilidad para llegar al gol. A los 17 minutos abrió el marcador después de una buena construcción colectiva y un centro atrás. Más tarde estuvo cerca de repetir con un remate desde afuera del área que pegó en el palo.

Luciano abrió el marcador ante Bolivar por los octavos de final de la Copa Sudamericana NELSON ALMEIDA - AFP

Artur también ofreció movilidad y desequilibrio, pero la gran referencia es Jonathan Calleri, un conocido de Boca. El argentino es capitán y emblema, fija a los centrales, ofrece una descarga permanente y representa la principal carta de gol. Y cuando la noche se complicó, asumió la responsabilidad: con el partido 1-1 después de un golazo de Dairon Asprilla. El VAR detectó una mano de Echeverría y Calleri ejecutó el penal con potencia y decisión, cruzó el remate y devolvió la ventaja. Una imagen que sirvió para explicar su peso dentro del equipo.

Jonathan Calleri, capitán y referente de San Pablo, asumió la responsabilidad en un momento clave y convirtió de penal el 2-1 ante Bolívar NELSON ALMEIDA - AFP

No todo fueron certezas en San Pablo. Cuando Bolívar abandonó su postura conservadora y se animó a atacar, el equipo paulista sufrió demasiado. Sus centrales no siempre ofrecieron garantías, aparecieron espacios y Rafael debió responder para sostener al equipo. El golazo de Asprilla confirmó que el conjunto boliviano podía hacer daño cuando adelantaba metros. Para Boca puede haber allí una señal: San Pablo parece sentirse bastante más cómodo proponiendo que cuando debe retroceder y defender cerca de su arco.

La reacción posterior también habló de sus virtudes. San Pablo no quedó paralizado por el empate. Adelantó líneas, recuperó agresividad y encontró el 2-1 con Calleri. Desde entonces fue otro equipo. Sabino anticipó en el primer palo tras un córner y marcó el 3-1, otra advertencia para Boca sobre la pelota detenida.

Con la clasificación encaminada y liberado de la tensión, San Pablo terminó manejando el partido a voluntad. Hizo circular la pelota, le dio dinámica a la posesión y mostró su versión más convincente de la noche.

Este rendimiento internacional contrasta con su actualidad en Brasil, en el torneo doméstico. San Pablo transita la zona media-baja del Brasileirao y llegó a esta definición después de nueve partidos sin ganar por el campeonato, cerca de los puestos de descenso. La Sudamericana adquirió así una importancia todavía mayor para su temporada.

Boca y San Pablo volverán a cruzar sus caminos en un escenario continental. Dos gigantes identificados históricamente con la Copa Libertadores se encontrarán esta vez en la Sudamericana, un trofeo que ambos conocen: Boca fue campeón en 2004 y 2005 y San Pablo lo conquistó en 2012.

Se viene un cruce con aroma a Libertadores. Y Boca ya tuvo una primera aproximación a lo que encontrará enfrente: un rival con jerarquía, variantes y carácter, pero que también mostró que, cuando lo atacan, puede ser vulnerable.