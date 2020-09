Marco Trovato con Daniel Garnero, actual DT de Olimpia Crédito: @MarcoTrovatoV

Impacto en el fútbol paraguayo. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) informó este lunes de la decisión de "inhabilitar de por vida" al dirigente Marco Antonio Trovato Villalba, presidente del Club Olimpia, por "manipulación de partidos y por faltar a su obligación de cooperar durante el procedimiento disciplinario".

La decisión, que está acompañada por una multa de 100.000 francos suizos (108.000 dólares), fue comunicada hoy por el ente rector del fútbol mundial. "En su reunión celebrada el 24 de septiembre de 2020, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado al señor Marco Antonio Trovato Villalba, actual presidente del Club Olimpia de Paraguay, culpable de violar el Código Disciplinario de la FIFA por manipulación de partidos y por faltar a su obligación de cooperar durante el procedimiento disciplinario", señaló la FIFA en su texto.

"La decisión adoptada contra el señor Trovato Villalba guarda relación con una serie de partidos celebrados durante el periodo comprendido entre 2018 y 2019, en el cual el señor Trovato Villalba ejercía como presidente del mencionado club paraguayo", apuntó el organismo que dirige el fútbol mundial. Para determinar la decisión, se consideró que el presidente del Olimpia había contravenido "el artículo 18 del Código Disciplinario de la FIFA (manipulación de partidos y competiciones), así como su obligación de cooperar durante el procedimiento disciplinario, según dispone el art. 20 del Código Disciplinario de la FIFA".

De esta manera, la FIFA indicó que la sanción había sido notificada el lunes a Trovato Villalba, que tiene ahora diez días para solicitar el fundamento íntegro de la misma. La decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA, según contempla el artículo 56 del Código Disciplinario de la FIFA. Entre el 1º de julio de 2019 y el 8 de junio de 2020, ocho personas fueron sancionadas por amaños de partidos con suspensiones de toda actividad relacionada con el fútbol con plazos que van desde los diez años al veto de por vida.

Reconocido empresario y dirigente deportivo, Trovato es presidente de Olimpia desde el 24 de julio de 2014 tras ganar las elecciones durante la asamblea del club junto al movimiento Proyecto Olimpia. Previamente, había sido tesorero entre 2010 y 2011 y miembro titular de la comisión directiva electa en 2011. Además, en 2014, ya como presidente, creó la Fundación Franjeada, en un centro de formación integral para los jugadores de las inferiores de la institución. Bajo su mandato, la institución logró cinco títulos locales: alcanzó el Clausura 2015 y los Apertura y Clausura de 2018 y 2019.

Trovato: "Esto es un juicio político"

Tras la sanción de por vida que recibió de la FIFA, Trovato brindó este lunes una conferencia de prensa virtual y dio su versión de los hechos: apuntó que se trata de "un juicio político", ya que la FIFA nunca hizo caso a sus pruebas. "En lo que respecta a la causa, fue un juicio político donde no se llevaron a cabo ni se tuvieron en cuenta ninguna de las pruebas que se presentaron, ni los alegatos a los que hemos recurrido. Las pruebas del denunciante no tenían ningún asidero legal para que esto pueda caminar en un juicio lógico. Es algo totalmente descabellado", dijo el presidente de Olimpia, y luego habló de un supuesto completo.

"El denunciante es una persona con varias causas en la justicia paraguaya. La FIFA en ningún momento tuvo en cuenta quién era y de dónde venía la denuncia", expresó y procedió a leer parte de la denuncia realizada por el mismo. "El teléfono del señor (Édgar) Troche (denunciante) fue denunciado como robado un día antes de presentar la denuncia. El teléfono que se presenta en FIFA no es el del denunciante. El señor Troche se reunió con una persona muy importante de un club paraguayo. Este señor deseaba armar una historia y crear conversaciones donde consten los amaños de partido", expresó.

"La FIFA ni siquiera me ha llamado a declarar y ni me preguntó si yo conozco a la persona. Hay jugadores involucrados, la FIFA tampoco ha llamado a esos jugadores, en ningún momento se ha dado algún tipo de información ni se ha llevado una investigación normal sobre eso", agregó Trovato, quien también habló de "fotos trucadas" y sentenció que recurrirá al TAS para "demostrar que estas pruebas presentadas son ciertas y veraces y de que la denuncia es falsa de toda falsedad".

"Quiero transmitirle a todos tranquilidad. Estamos fuertes. Aquí lo importante es el Olimpia. Yo solo soy un pasajero, que prometí dejar un club un poquitito mejor de lo que encontré, y lo voy a cumplir. El estatuto del club es claro y nada va cambiar. El Olimpia seguirá compitiendo y ganando", agregó Trovato. "La intención es dañarme y alejarme del club Olimpia porque lastimosamente no pueden con una gestión transparente para frenar al club. En cada frente que puedan, nos van a buscar dañar".

La Asociación Paraguaya respaldó la sanción

"La transparencia no es negociable", afirmó este lunes Oscar Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). "No esperaba una sanción tan dura. La APF hará cumplir la decisión de la FIFA. Nadie puede negar lo que significa el club Olimpia a nivel país y como uno de los clubes más importantes del fútbol paraguayo. Todo lo que le pase nos preocupa y nos ocupa. La transparencia no es negociable. El proceso que comenzó en 2015 no se va a detener. Debemos estar a la altura si queremos un fútbol paraguayo considerado y respetado a nivel mundial", puntualizó.

