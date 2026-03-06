Corinthians anunció el fichaje de Jesse Lingard, exestrella de Manchester United

El arribo de Jesse Lingard a Corinthians es otro ejemplo más de una tendencia que comenzó hace dos temporadas y que no deja de ampliarse en el Brasileirão. El mediocampista inglés de 33 años, ex Manchester United y que participó del Mundial de Rusia 2018 con Inglaterra, fue oficializado por el club en el día de hoy. Con su incorporación, ya son 12 los futbolistas europeos que eligieron el fútbol brasileño desde 2024.

Lingard llega con el pase en su poder después de finalizar su etapa en FC Seoul de Corea del Sur, donde sumó 19 goles y 10 asistencias en 67 partidos. Mientras aguardaba el visado que habilitaba su inscripción definitiva, trabajó de manera diferenciada en el predio del Timão. Ahora firmó contrato hasta diciembre de 2026.

El movimiento también tiene un componente simbólico para el jugador. El atacante inglés volverá a compartir vestuario con Memphis Depay, con quien coincidió en los Red Devils entre 2015 y 2017. Aquella etapa incluyó la conquista de la Europa League, bajo la conducción de José Mourinho, además de la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa. Ahora, buscarán formar una dupla en Brasil.

La llegada del británico se inserta en una tendencia ya asentada en el fútbol de Brasil. Los clubes del Brasileirão comenzaron a atraer a futbolistas formados en Europa, varios de ellos con pasado en ligas de primer nivel, gracias a una billetera potente. El proceso comenzó en 2024 y se intensificó durante 2025, con incorporaciones que elevaron el perfil internacional del torneo. Y este año, continúa.

Uno de los primeros casos resonantes fue Depay, quien eligió convertirse en el número 10 de Corinthians. El delantero neerlandés, con trayectoria en Barcelona, Lyon y United, se convirtió en una de las figuras del plantel paulista desde su llegada en septiembre de 2024. Su impacto deportivo y mediático abrió un camino que otros clubes empezaron a explorar.

Memphis Depay recientemente fue campeón con Corinthians de la Supercopa de Brasil, sumando su tercer título desde su llegada a Sudamérica SERGIO LIMA - AFP

Apenas dos meses antes, en Porto Alegre, Gremio apostó por el delantero danés Martin Braithwaite, ex Barcelona, y al año siguiente sumaría al extremo belga Francis Amuzu. Por su parte, Flamengo siguió esa línea con la contratación del español Saúl Ñíguez. El mediocampista, surgido en Atlético de Madrid y con amplia experiencia en competiciones europeas, aportó jerarquía a un equipo acostumbrado a disputar los títulos continentales, con el que consiguió el año pasado la Copa Libertadores.

El fenómeno no se limita a los clubes con mayor poder económico. San Paulo incorporó al lateral portugués-alemán Cédric Soares. Vasco da Gama sumó al atacante portugués Nuno Moreira, mientras Botafogo trajo cedido al delantero español Chris Ramos, hasta mitad de año. En el mismo camino se movieron Vitória, con el español Aitor Cantalapiedra y el portugués Rúben Ismael Ramos, y Coritiba, que apostó por otro portugués, Josué.

Incluso, un club de la segunda división —hoy ascendido a primera— también se dio el lujo de incorporar un europeo: Remo contrató al mediocampista griego Panagiotis Tachtsidis. Cabe destacar los casos de Jorginho y Rafael Tolói, quienes representan a Italia pero nacieron en Brasil, y hoy juegan allí también.

Jesse Lingard utilizará la número 77 en Corinthians

Ese conjunto de incorporaciones refleja una transformación en el mapa futbolístico sudamericano. Brasil, con mayor capacidad económica que sus competidores regionales como Argentina, se posiciona como un destino cada vez más atractivo para futbolistas que construyeron su carrera en Europa y buscan nuevas experiencias competitivas.

En ese contexto aparece Lingard. Formado en las divisiones juveniles de Manchester United, disputó más de una década en el fútbol inglés. Durante ese período acumuló cesiones en Leicester City, Birmingham City, Brighton y Derby County, antes de consolidarse en el primer equipo del club de Old Trafford.

Su mejor momento llegó en la segunda mitad de la década pasada. Logró seis títulos y tuvo un papel destacado en la selección inglesa que alcanzó las semifinales del Mundial 2018. En total, disputó 32 encuentros internacionales, marcó seis goles y dio cinco asistencias con Inglaterra.

Marcos Rojo celebra el gol de Jesse Lingard, cuando jugaban en Manchester United AP

Después de su salida del United, su carrera transitó distintos escenarios. Pasó por West Ham, Nottingham Forest y finalmente optó por una experiencia en Asia con Seoul. Allí recuperó continuidad y protagonismo antes de cerrar su ciclo a comienzos de este año.

El paso siguiente lo conduce ahora a Sudamérica. Corinthians, dirigido por Dorival Júnior, comenzó el Brasileirão con siete puntos en cuatro fechas y se prepara para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club paulista además conquistó recientemente la Supercopa de Brasil tras vencer a Flamengo por 2-0.

En ese proyecto deportivo, la llegada de Lingard añade experiencia internacional a un plantel que ya cuenta con nombres de trayectoria. También es otro ejemplo más de una tendencia que redefine el mercado regional: Brasil dejó de ser solo exportador de talento y empieza a convertirse en un destino frecuente para futbolistas europeos con recorrido en la élite.