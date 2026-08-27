Santiago Beltrán respaldó a Coudet tras la eliminación de River: ”Tiene que ser con él sí o sí, 100%“

El arquero de River, Santiago Beltrán, respaldó al entrenador Eduardo “Chacho” Coudet y sostuvo que el Millonario ya no tiene “nada más para perder”, después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El futbolista fue una de las figuras y, si bien erró el último penal del equipo argentino, atajó tres ejecuciones al conjunto colombiano.

“Primero quiero pedirle disculpas a la gente, no era algo que se nos podía esperar. Veníamos trabajando mucho en la semana y sabíamos que estábamos preparados. Hicimos un gran partido, nos faltó acelerar un poco en el último tramo del partido y se terminó definiendo de la peor manera”, declaró Beltrán en diálogo con DSports.

Tras la suspensión de la conferencia de prensa de Coudet, el arquero fue el único jugador de River que habló con la prensa tras la eliminación y recalcó el trabajo y la unidad del grupo. Luego se refirió a su desempeño individual y expresó, en ESPN: “A uno le toca estar en estos momentos, en los que la gente y el equipo los necesita. Después me tocó ejecutar y no lo pude hacer, así que me voy con bronca”.

Acto seguido, Beltrán destacó que la eliminación de la Copa Sudamericana es la “coronación” de un semestre que empezó “de la peor manera”. “De acá en adelante no hay nada más para perder. El grupo está muy unido y se respalda el uno al otro. Y considero que la gente tiene que estar tranquila porque el grupo está muy bien”, afirmó.

"ÉL TE ACOMPAÑA HASTA EL CEMENTERIO Y ENTRA. NOSOTROS VAMOS A ENTRAR CON ÉL" la banca TOTAL de Santiago Beltrán para el Chacho Coudet tras la eliminación de River de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/uZhWdNYO6y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

Asimismo, el arquero se refirió a la continuidad del entrenador, que se encuentra en la cuerda floja a raíz de los malos resultados del equipo, y lo respaldó: “El grupo está convencido de que vamos a salir de esto y darlo vuelta; el final del año va a ser muy bueno. Esto tiene que ser con Coudet sí o sí, 100%. El respaldo con el cuerpo técnico es total. Él tiene una frase muy particular, siempre dice que te acompaña hasta el cementerio y entra con nosotros. De esto salimos todos juntos”.

El partido de Beltrán: de las tres atajadas al penal errado

El arquero de 21 años fue una de las figuras del cruce ante Independiente Santa Fe. Durante los 90 minutos del partido, el futbolista recibió un solo gol, de penal, y tuvo intervenciones que le permitieron mantener el arco de River en cero, como una pelota que descolgó tras un remate de Christian Mafla, a 15 minutos del final.

En los penales, con los antecedentes de la tanda ante San Lorenzo en el torneo argentino anterior -en la que ganó River-, Beltrán se postulaba como una de las figuras y futbolista determinante. El guardameta atajó tres tiros e, incluso, en definiciones claves, es decir, en las que, si el conjunto colombiano convertía, pasaba a la siguiente ronda.

Santiago Beltrán atajó tres penales, pero falló el suyo y River quedó eliminado en octavos de final Gustavo Garello - AP

Sin embargo, llegó su turno para patear en la larga tanda y Beltrán ejecutó desacomodado. El arquero erró y, tras la anotación de Weimar Asprilla, guardameta de Independiente Santa Fe, el Millonario quedó eliminado.

La tanda tuvo un total de 22 lanzamientos e igualó la mayor cantidad de disparos desde los once metros registrada en una tanda de un partido por Copa Sudamericana, establecida por Club Guaraní y Unión San Felipe en 2010. Además, Beltrán rompió un récord: se convirtió en el primer arquero de River en atajar tres penales en una misma tanda de la Libertadores o la Sudamericana.