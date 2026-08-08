Santos vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Santos y Athletico Paranaense correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026 se llevará a cabo este domingo 9 de agosto a las 18.30 h en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), ubicado en la ciudad de Santos.

El momento de los equipos

El conjunto local, Santos, llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 en su anterior presentación frente a Chapecoense. Por su parte, el Athletico Paranaense también viene de firmar una igualdad, tras empatar sin goles contra Corinthians en su último partido disputado por el torneo.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos buscan reencontrarse con la victoria en esta fecha del campeonato tras los resultados obtenidos en la jornada pasada. La paridad en sus desempeños recientes añade una cuota de incertidumbre al desenlace en la Vila Belmiro, donde el local intentará hacer valer su condición de anfitrión ante un rival directo en la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

Para Santos, el objetivo es sumar de a tres ante su gente para escalar posiciones en el Brasileirao Serie A 2026. Del otro lado, Athletico Paranaense pretende obtener un resultado positivo en condición de visitante que le permita consolidar su campaña y mejorar su ubicación en la clasificación general de la temporada.