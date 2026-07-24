Santos vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Santos y Chapecoense correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este sábado 25 de julio a las 18.30 h en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), ubicado en la ciudad de Santos.

El momento de los equipos

El Santos llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-1 frente a Botafogo. Por su parte, Chapecoense atraviesa un presente complejo luego de la dura derrota sufrida por 4-0 ante Flamengo en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán recuperar terreno en la tabla de posiciones aprovechando la localía en el caso del Santos. Las estadísticas recientes de ambos equipos reflejan la irregularidad que atraviesan en el certamen, con ambos clubes buscando sumar puntos fundamentales tras sus caídas en el duelo previo.

Lo que está en juego

Para el Santos, sumar de a tres en el Vila Belmiro es vital para escalar posiciones y dejar atrás el traspié ante Botafogo. Para Chapecoense, el encuentro representa una oportunidad crucial para levantarse anímicamente después de la goleada en contra sufrida contra Flamengo y tratar de mejorar su situación en la clasificación general del Brasileirao 2026.