Santos vs. Cruzeiro, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Santos y Cruzeiro, correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A, se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 21.00 h en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), ubicado en la ciudad de Santos.

El momento de los equipos

El equipo local, Santos, llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-2 frente a Internacional en su última presentación. Por el lado de la visita, Cruzeiro también atraviesa un presente positivo, habiendo superado a Athletico Paranaense por 3-1 en su duelo anterior, manteniendo una racha competitiva en el torneo.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento propone un choque entre dos conjuntos que vienen de sumar de a tres. La localía en el Estadio Vila Belmiro representa un factor clave para el conjunto paulista, mientras que Cruzeiro buscará capitalizar el impulso de su reciente desempeño ofensivo fuera de casa para intentar romper la fortaleza del recinto santista.

Lo que está en juego

Ambos equipos buscarán consolidar su posición en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A 2026. Con el objetivo de escalar puestos y mantenerse en la lucha por los objetivos de la temporada, tanto Santos como Cruzeiro intentarán aprovechar la dinámica ganadora con la que llegan a este encuentro para sumar tres unidades fundamentales en esta instancia del campeonato.