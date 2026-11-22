El encuentro entre Santos y Grêmio correspondiente a la fecha 36 del Brasileirao Serie A se disputará este lunes 23 de noviembre a las 21.00 h en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El presente de los protagonistas

El Santos llega motivado a este compromiso tras haber logrado una victoria por 1-0 ante Coritiba en su presentación anterior. Por el lado del conjunto visitante, Grêmio arriba al duelo en el MorumBIS luego de igualar 0-0 frente a Bahia en un encuentro muy disputado.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos buscan cerrar la temporada 2026 con solidez. Mientras que el Santos intentará aprovechar la localía para ratificar su buen momento tras el triunfo frente al 'Coxa', el elenco gaúcho de Grêmio buscará recuperar la efectividad ofensiva tras la paridad sin goles registrada en su último encuentro.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para la culminación del torneo, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Santos intentará escalar posiciones en la tabla, mientras que Grêmio necesita sumar de a tres para mejorar su situación actual en la clasificación general del Brasileirao.