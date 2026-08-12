Santos vs. Macará, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Santos y Macará se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Santos viene de ganar ante UCV por 4-2 mientras que Macará llega de empatar ante América de Cali por 0-0.

Todo lo que hay que saber

Santos vs. Macará

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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