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Santos vs. Macará, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este jueves desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Santos vs. Macará, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Santos vs. Macará, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Santos y Macará se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Santos viene de ganar ante UCV por 4-2 mientras que Macará llega de empatar ante América de Cali por 0-0.

Todo lo que hay que saber

  • Santos vs. Macará
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

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