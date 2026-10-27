Santos vs. Palmeiras, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Santos y Palmeiras correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A se disputará este miércoles 28 de octubre a las 19.30 h en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), ubicado en la ciudad de Santos.

El momento de los equipos

Santos llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su última presentación frente a Bahia. Por su parte, Palmeiras atraviesa un presente positivo luego de obtener una victoria por 2-0 ante RB Bragantino en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El choque en la Vila Belmiro pone frente a frente a dos realidades distintas en el cierre de la temporada. Mientras el conjunto local busca consolidar su rendimiento en casa tras el empate reciente, el visitante llega con el impulso anímico que le otorgó su último triunfo como parte de la competencia regular del Brasileirao Serie A 2026.

Lo que está en juego

Para Santos, el duelo es una oportunidad de sumar unidades clave ante su gente tras la igualdad ante Bahia. Palmeiras, que llega fortalecido tras superar a RB Bragantino, intentará mantener su racha ganadora para seguir escalando posiciones en la tabla de un certamen cada vez más exigente.