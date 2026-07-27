Santos vs. UCV, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Santos y UCV se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Santos viene de ganar ante UCV por 4-1 mientras que UCV llega de perder ante Santos por 4-1.

Todo lo que hay que saber

Santos vs. UCV

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026

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