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São Paulo vs. Bolívar, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este martes desde las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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São Paulo vs. Bolívar, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
São Paulo vs. Bolívar, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

São Paulo y Bolívar se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio MorumBIS, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, São Paulo viene de empatar ante Bolívar por 1-1 mientras que Bolívar llega de empatar ante São Paulo por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • São Paulo vs. Bolívar
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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