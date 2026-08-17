São Paulo vs. Bolívar, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

São Paulo y Bolívar se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio MorumBIS, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, São Paulo viene de empatar ante Bolívar por 1-1 mientras que Bolívar llega de empatar ante São Paulo por 1-1.

Todo lo que hay que saber

São Paulo vs. Bolívar

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

canchallena.com