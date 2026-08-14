São Paulo vs. Coritiba, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre São Paulo y Coritiba correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este sábado 15 de agosto a las 21.00 h. El escenario del compromiso será el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El momento de los equipos

El equipo local, São Paulo, afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-1 frente a Grêmio. Por el lado de la visita, Coritiba llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Chapecoense en su reciente duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer condiciones basándose en sus resultados más recientes: mientras el visitante intentará capitalizar el envión anímico de su última victoria, el local buscará aprovechar la localía en el MorumBIS para dejar atrás el traspié sufrido frente al conjunto gaúcho.

Lo que está en juego

Para São Paulo, el partido representa una oportunidad fundamental para sumar de a tres y retomar la senda positiva en la tabla de posiciones. Coritiba, por su parte, intentará capitalizar su buen presente para escalar posiciones y confirmar que su buen rendimiento en la última fecha no fue casualidad.