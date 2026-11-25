El encuentro entre São Paulo y Remo, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 26 de noviembre a las 20.00 h en el estadio MorumBIS de la ciudad de Sao Paulo.

El momento de los equipos

El conjunto local, São Paulo, llega al compromiso tras igualar 1-1 frente a Botafogo en su presentación anterior. Por su parte, la visita, Remo, buscará recuperarse tras haber caído derrotado por 4-2 en su duelo contra Athletico Paranaense.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos atraviesan realidades distintas en el tramo final del torneo. Mientras que el São Paulo intentará aprovechar la localía en el MorumBIS para cerrar la temporada con buenas sensaciones ante su público, el Remo necesita ajustar piezas defensivas tras la reciente contundente derrota sufrida en la fecha pasada.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para la conclusión del campeonato, cada punto resulta fundamental en la tabla de posiciones. São Paulo busca consolidar su rendimiento en la recta final, mientras que el Remo necesita sumar para mejorar su situación en el certamen tras el traspié ante Athletico Paranaense.