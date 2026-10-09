Sarmiento venció a Aldosivi con una ráfaga de goles en el final y agravó su delicada situación en la lucha por el descenso

En un duelo decisivo por la permanencia, Sarmiento golpeó en los momentos justos y venció por 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata, con dos goles en los últimos minutos que terminaron de hundir al conjunto local. El equipo de Facundo Sava aprovechó los espacios que dejó su rival, desesperado por conseguir una victoria, y se mantiene como el equipo más goleador del campeonato (con 20 goles). El Tiburón, en cambio, sufrió otro golpe en una temporada que lo encuentra cada vez más cerca del descenso a la Primera Nacional.

El encuentro que abrió este viernes al mediodía la fecha 12 del Torneo Clausura, en un estadio José María Minella semivacío y bajo un cielo nublado, tuvo un desarrollo intenso, con situaciones en ambas áreas. Aldosivi asumió la iniciativa por la urgencia de sumar de a tres, pero esa necesidad también lo expuso a los contraataques de un adversario que supo aprovecharlos.

La primera muestra de esa eficacia llegó a los 18 minutos, con una gran acción colectiva que terminó en un golazo de Junior Marabel. Un saque largo del arquero encontró a Elián Giménez, que levantó la pelota para Jhon Rentería. El colombiano la bajó de primera hacia el centro del área y el delantero paraguayo, de 28 años, conectó una volea espectacular para abrir el marcador. El atacante, a préstamo de Unión, alcanzó los ocho tantos en 11 partidos y se consolidó como una de las principales figuras del conjunto de Junín.

GRAN JUGADA DE SARMIENTO Y GOL DE MARABEL



De arco a arco, sacó Ayala y Junior Marabel puso el gol del Verde ante Aldosivi.



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La ventaja, sin embargo, duró apenas un minuto. Un córner ejecutado desde la izquierda por Martín García encontró la cabeza de Lucas Castro, que estableció el 1-1. El Pata Castro, de 37 años, volvió a demostrar su vigencia, aunque el festejo tuvo suspenso: el arquero alcanzó a despejar la pelota y durante algunos instantes hubo dudas sobre si había cruzado completamente la línea. Finalmente, el gol fue convalidado y llegó el desahogo de los hinchas locales.

Con la igualdad, el encuentro mantuvo su intensidad y también creció la tensión. Hubo ocho amonestados y hasta Javier Sanguinetti, entrenador de Aldosivi, recibió una tarjeta amarilla por protestar desde el banco. Los marplatenses buscaron desnivelar, pero les faltó claridad en los últimos metros. Del otro lado, Sarmiento encontró cada vez más espacios para atacar.

“Sabíamos que con la desesperación, ellos iban a desorganizarse”, explicó Sava después del encuentro. Su lectura terminó por imponerse en el tramo decisivo. A los 86 minutos, Gastón González condujo un contraataque y abrió hacia la derecha para Jonathan Herrera, de 35 años, que había ingresado desde el banco. El delantero levantó la pelota para Julián Mavilla, quien controló con el pecho, se acomodó hacia su zurda y sacó un remate al segundo palo. Un desvío terminó de descolocar al arquero y puso el 2-1.

Agustín Palavecino lleva la pelota ante la marca de Ulises Gimenez Sarmiento

Aldosivi salió a buscar otra vez el empate, pero recibió un nuevo golpe apenas tres minutos después. Otro pelotazo largo desde el arco de Sarmiento superó a los defensores locales y dejó a dos atacantes frente al arquero. Herrera quedó en posición de definir y resolvió con precisión, con un remate colocado para establecer el 3-1. En el tiempo añadido, el visitante incluso estuvo cerca del cuarto: Cristian Zabala encabezó otra réplica y asistió a González, que intentó definir por encima del arquero, aunque su remate salió apenas desviado.

La contundencia ofensiva volvió a ser una de las grandes virtudes de Sarmiento, que llegó a los 20 goles y convirtió en todos los partidos que disputó en este Clausura. Una realidad opuesta a la de Aldosivi, que acumula 20 tantos recibidos y tiene la valla más vencida del certamen.

“Fue un partido muy bueno de todo el equipo”, resumió Sava. Mavilla, autor del segundo tanto, destacó: “Somos inteligentes en la forma de jugar con los equipos que nos toca. Tratamos de buscar a Junior, que sabe dónde meterla”. Marabel, que alcanzó a Agustín Módica, de Gimnasia de Mendoza, en la tabla de goleadores, celebró su presente: “Se me está dando y hay que aprovechar el momento”. Y dejó en claro su objetivo: “Quiero hacer la mayor cantidad de goles posible”.

La victoria de Sarmiento ante Aldosivi

Para Aldosivi, la derrota representa un golpe especialmente duro por el contexto. Llegó al encuentro con apenas 16 puntos en la tabla anual, seis menos que Deportivo Riestra, su principal referencia en la pelea por evitar el descenso. Además, ocupa el penúltimo lugar en los promedios, por delante únicamente de Estudiantes de Río Cuarto, que también está último en la clasificación acumulada. El equipo de Sanguinetti ya no depende exclusivamente de sus propios resultados y necesita una combinación de victorias y tropiezos ajenos para conservar la categoría.

El calendario tampoco le ofrece demasiado margen: deberá visitar a su rival directo en el fondo de la tabla, el León de Río Cuarto; recibir a Belgrano, enfrentar a Racing como visitante y cerrar el torneo ante River en Mar del Plata. Cuatro partidos para intentar una recuperación que parece cada vez más difícil. “No somos un equipo con demasiadas variantes”, reconoció Sanguinetti, quien también señaló uno de los problemas de su equipo: “Jugamos con un ritmo demasiado acelerado”.

Julián Mavilla festeja su gol ante Aldosivi; buen triunfo de Sarmiento en Mar del Plata @sentimientover

Sarmiento, en cambio, empieza a mirar hacia otros objetivos, aunque sin perder de vista la lucha por la permanencia. “Vamos día a día. Sabemos que estamos peleando cosas importantes con el descenso. Cuando sabíamos que nos sacamos ese peso de encima podemos ir por cosas más importantes”, expresó Mavilla. En Mar del Plata, la eficacia del conjunto de Junín marcó la diferencia. Para Aldosivi, la urgencia se convirtió en desesperación y el tiempo para reaccionar es cada vez menor.