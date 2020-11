Scaloni opinó del regreso de Di María

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 15:03

La pequeña turbulencia parece haber quedado atrás. A fines de septiembre, tras la lista preliminar de 30 futbolistas de exterior que Lionel Scaloni había convocado para la primera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, la ausencia de Ángel Di María había generado ruido. Y todo se potenció cuando el jugador decidió hablar y disparó: "No le encuentro explicación. Es difícil asumirlo. No tengo palabras". Aquella vez, el entrenador decidió ser cauto, apostó a mantener las puertas abiertas y destacó que siempre fue "claro" y que "la selección es de todos". Esta vez, de cara a los duelos frente a Paraguay y Perú, el DT fue fiel a sus palabras y optó por convocarlo.

En aquel entonces, Scaloni había elegido no contar con Di María para jugar frente a Ecuador y Bolivia a pesar de su gran rendimiento en PSG, siendo una pieza clave del equipo que alcanzó la final de la Champions League. Y aunque el cruce de palabras retumbó fuerte en el fútbol argentino, siempre optó por esquivar la polémica. Ahora, con el rosarino de 32 años atravesando un gran momento, decidió integrarlo nuevamente al grupo y explicó por qué no había decidido llamarlo durante la fecha pasada a pesar de las diferentes bajas que se dieron por lesiones.

"Es fácil la respuesta. Nosotros en la anterior convocatoria teníamos a Nico González y a Lo Celso y los dos se cayeron por lesión. En ese momento hubiese sido partidario de llamarlo a él. Pero con todo lo que estaba sucediendo, no me pareció justo ni respetuoso hacerlo porque al partido de Ecuador no llegaba y al de Bolivia iba a hacerlo con lo justo. González venía con pocos minutos, Lo Celso sin ritmo y esta vez no íbamos a cometer otra vez el error de no traerlo", agregó Scaloni en conferencia de prensa, reconociendo una falla en la confección de la lista anterior.

Por otro lado, el técnico del seleccionado nacional también le bajó el tono al cruce de palabras que habían tenido en septiembre y explicó: "Mi relación con él es perfecta. Te diría que hasta de las mejores con todos los que tenemos acá, no hay inconvenientes. Se está entrenando muy bien y estamos muy contentos de tenerlo".

Sin confirmar el equipo para jugar este jueves frente a Paraguay en la Bombonera desde las 21, el DT dejó a entrever algunas cuestiones fundamentales en la confección del once titular: Lionel Messi, a pesar de arrastrar molestias en uno de sus tobillos, será parte de la alineación y lo mismo ocurriría con Lautaro Martínez, quien arrastra una molestia en el isquiotibial derecho, y con Lucas Martínez Quarta, quien llegó tan solo 31 horas antes del partido tras una travesía desde Italia debido a un caso de coronavirus en Fiorentina.

"Messi venía con molestias en el tobillo, pero no le impiden jugar. Para nosotros está apto y disponible. A partir de mañana veremos si pasaría algo. Pero no habría inconvenientes en principio para que pueda jugar los dos partidos. Soy de la idea de que el jugador que sale a la cancha tiene que garantizarme ciertas cosas para tener una disponibilidad máxima. Tomaremos la decisión en base a lo que veamos en estos entrenamientos", comentó Scaloni sobre Leo.

Mi relación con él es perfecta. Te diría que hasta de las mejores con todos los que tenemos acá, no hay inconvenientes. Se está entrenando muy bien y estamos muy contentos de tenerlo Scaloni sobre Di María

"Lautaro hoy veremos como responde y en principio está bien. En cualquier caso, tenemos a Alario, a Correa o a Di María. Son opciones que contemplamos, no optamos solo por una, dependerá del partido. Veremos si es verdad que Lautaro no puede jugar y tomaremos una decisión. Hoy creemos que va a estar. Y con respecto al Chino Martínez Quarta, llegó, se fue a hacer el test y todavía no pude hablar con él a dos horas de entrenar. Tuvo un viaje largo, pero evaluamos la posibilidad de que juegue porque estamos teniendo algunas complicaciones ahí", cerró el entrenador.

Otras frases de Scaloni

"Es una de las convocatorias más difíciles que hemos tenido acá", dijo Scaloni Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Endelli/Pool via AP

Los problemas en la lista. "Esperamos hoy a ver como se encuentran para definir el equipo para mañana. Pero fue una convocatoria muy atípica, de las más difíciles que hemos tenido acá, propio de lo que estamos viviendo. La cantidad de partidos que juegan, las prisas por tenerlos... esperemos contar con todos. Lo importante es que estén bien y disponibles".

"Esperamos hoy a ver como se encuentran para definir el equipo para mañana. Pero fue una convocatoria muy atípica, de las más difíciles que hemos tenido acá, propio de lo que estamos viviendo. La cantidad de partidos que juegan, las prisas por tenerlos... esperemos contar con todos. Lo importante es que estén bien y disponibles". Los puntos a sacar. "Para mí es errado pensar con cuántos puntos te quedás conforme. Yo con Bolivia dije que puntuar siempre es positivo. Son respuestas difíciles. Nosotros siempre queremos ganar, lógicamente. Pero vamos partido a partido. Este partido que tenemos mañana, a pesar de los inconvenientes que estamos teniendo, lo podemos afrontar de la mejor manera ante un equipo en un buen momento".

"Para mí es errado pensar con cuántos puntos te quedás conforme. Yo con Bolivia dije que puntuar siempre es positivo. Son respuestas difíciles. Nosotros siempre queremos ganar, lógicamente. Pero vamos partido a partido. Este partido que tenemos mañana, a pesar de los inconvenientes que estamos teniendo, lo podemos afrontar de la mejor manera ante un equipo en un buen momento". El esquema y la idea de juego. "Contra Ecuador más allá de que por momentos no plasmamos lo que queríamos, sabíamos cómo iba a ser. Optamos por Acuña, que es un jugador que siempre aporta y nunca nos deja tirados. Sacamos adelante el partido y hubo cosas para corregir. El segundo partido el equipo mostró otra cara, pero no solo por el cambio de jugadores o del esquema táctico, sino que hicimos un par de toques y pedimos otras cosas a los jugadores y se mejoró. La idea va por ese lado. Pero de todo dependerá de los jugadores con los que podamos contar mañana".

"Contra Ecuador más allá de que por momentos no plasmamos lo que queríamos, sabíamos cómo iba a ser. Optamos por Acuña, que es un jugador que siempre aporta y nunca nos deja tirados. Sacamos adelante el partido y hubo cosas para corregir. El segundo partido el equipo mostró otra cara, pero no solo por el cambio de jugadores o del esquema táctico, sino que hicimos un par de toques y pedimos otras cosas a los jugadores y se mejoró. La idea va por ese lado. Pero de todo dependerá de los jugadores con los que podamos contar mañana". La baja de Dybala. "Su baja es importante, futbolística y para el grupo. Está consolidado con nosotros, pero necesitamos llevarlo a cabo en la cancha. Nos partió el alma antes de Ecuador, ir a hablar con él y verlo como estaba. Había hecho un esfuerzo para venir... es un momento para estar cerca. Seguramente tenga que retomar su senda positiva porque es un jugador que tiene cosas interesantísimas. Ahora no es parte de esta convocatoria, pero siempre es bienvenido".

Scaloni contará con Di María y Messi para esta convocatoria

La falta de tiempo. "No debe haber entrenador de una selección que esté cómodo con entrenar dos días. Al menos pudimos hacerlo con la mayoría y para nada estos contratiempos son una excusa, porque el jugador que sale a la cancha lo hace sabiendo lo que tiene que hacer y nosotros confiando plenamente en lo que nos puede dar. Esta es la selección argentina y tenemos que demostrar otra vez que podemos competir. El inicio nos hace tener confianza, pero no más que hasta que empiece el partido con Paraguay. Arranca y hay que demostrar otra vez que podemos ganar, competir y ser un equipo difícil de batir".

"No debe haber entrenador de una selección que esté cómodo con entrenar dos días. Al menos pudimos hacerlo con la mayoría y para nada estos contratiempos son una excusa, porque el jugador que sale a la cancha lo hace sabiendo lo que tiene que hacer y nosotros confiando plenamente en lo que nos puede dar. Esta es la selección argentina y tenemos que demostrar otra vez que podemos competir. El inicio nos hace tener confianza, pero no más que hasta que empiece el partido con Paraguay. Arranca y hay que demostrar otra vez que podemos ganar, competir y ser un equipo difícil de batir". El momento de Alario. "Lucas forma parte, contra Ecuador tuvo sus minutos y lo hizo bien. Estamos contentos con él y está preparado. Tiene juego aéreo, aguanta bien la pelota, pivotea y tiene sacrificio. Está muy bien considerado"

"Lucas forma parte, contra Ecuador tuvo sus minutos y lo hizo bien. Estamos contentos con él y está preparado. Tiene juego aéreo, aguanta bien la pelota, pivotea y tiene sacrificio. Está muy bien considerado" ¿Acuña o Lo Celso? "Por una cosa o por la otra no pudimos tener a todos los jugadores a disposición y tener a uno fijo como volante por izquierda. Los dos juegan muy bien al fútbol. Para nosotros eso está bueno, que jueguen ambos bien. Incluso, habrá momentos en los que quién te dice, incluso mañana, puedan jugar juntos. No pasará por lo que nos pueden dar siempre, sino con cómo estén sus compañeros".

"Por una cosa o por la otra no pudimos tener a todos los jugadores a disposición y tener a uno fijo como volante por izquierda. Los dos juegan muy bien al fútbol. Para nosotros eso está bueno, que jueguen ambos bien. Incluso, habrá momentos en los que quién te dice, incluso mañana, puedan jugar juntos. No pasará por lo que nos pueden dar siempre, sino con cómo estén sus compañeros". Palacios y su fútbol. "Palacios es un gran jugador de fútbol, es joven y puede dar mucho más. A nosotros nos puede aportar un montón de volante interno o de doble contención. Tiene dinámica, quite, llegada al gol... por diversos motivos no lo hemos podido tener. Estamos disfrutando de él ahora en estas dos convocatorias. Tanto él como Lo Celso juegan bien y saben jugar".

Conforme a los criterios de Más información