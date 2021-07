Scaloni, el técnico que nadie esperaba y ahora muchos valoran

Nadie habría elegido a Lionel Scaloni como seleccionador argentino luego del traumático Mundial de Rusia. Nadie. El GPS le marcaba al presidente Claudio Tapia las opciones de Gallardo, Pochettino y Simeone. Su apuesta personal por Jorge Sampaoli, respaldada por la dirigencia y gran parte del periodismo, había fracasado. Vamos a sincerarnos. Yo estuve en favor de la llegada de Sampaoli que había mostrado su capacidad en Chile y en Sevilla. Sus trabajos posteriores en Santos, Atlético Mineiro y Olympique de Marsella avalan su idoneidad. Solamente él sabrá por qué la selección le generó tal confusión, retratada en Enzo Pérez de 9 contra Umtiti mientras un harto Messi se tiraba de 8. O tal vez esa línea de cinco ante Croacia, donde Salvio no sabía si era lateral o extremo ni Mercado sabía si era central o lateral.

Hay una creencia extendida en el tiempo: que Patón Bauza fue víctima de un golpe de Estado incitado por periodistas. No fue así. A Bauza lo echó Tapia. Lo había elegido la Comisión Normalizadora, ese armado de Mauricio Macri para cubrir el vacío de poder desde el 38-38. Elegido presidente en 2017 por unanimidad, Tapia designó a su seleccionador. Muchos periodistas, yo entre ellos, apoyamos la llegada de Sampaoli. El 3-4 ante Francia en Kazán y una convivencia muy difícil durante la Copa activaron su salida. Casi todo su cuerpo técnico renunció con él. Menos Lionel Scaloni, de vínculo preexistente con el ex seleccionador.

Lionel Messi junto a Scaloni; el ídolo de Barcelona no dudó en apoyar la gestión del actual DT de la selección Aníbal Greco - LA NACION

Scaloni se quedó. Le fue bien en L’Alcudia, aceptó el interinato, plasmó la renovación y lo confirmaron en el cargo. ¿Se le puede reprochar éticamente aquella decisión? ¡Por supuesto! Ocurrió hace tres años, demasiado tiempo atrás como para que aún forme parte de la evaluación de su ciclo. Ya corresponde analizarlo como entrenador. El otro análisis entra en la personalísima ley del según cómo te caiga. La renovación incluyó un cambio cualitativo: adiós al volante trotón y hola al dinámico, de área a área y protagonismo en ambas transiciones del juego.

La selección nacional, el gran desafío que asumió Scaloni Prensa AFA

El cuerpo técnico va mucho más allá de Scaloni. Como nunca, sus ayudantes tienen una participación muy importante en la toma de decisiones. Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar (7 Mundiales entre los tres) conocen muy bien el contexto. En la Copa América 2019 se notaron las costuras. Hubo muchos errores adjudicados a la falta de experiencia con algunas correcciones valiosas.

Hemos hablado mucho de la necesidad de un proyecto como punto de partida para el éxito. España, Alemania y ahora Inglaterra mostraron ese camino. Tenerlo no lo garantiza. Zlatko Dalic se presentó ante los futbolistas croatas en un aeropuerto y el viaje terminó con el subcampeonato mundial en Rusia 2018. La fórmula es combinada. Las federaciones deben invertir dinero, tiempo, recursos humanos en un plan integral y acertar con el seleccionador de la mayor.

Reunión cumbre: Cesar Luis Menotti, Scaloni y Claudio Tapia, el presidente de la AFA Archivo

La AFA tiene un programa desde 2018. César Luis Menotti como Director de Selecciones Nacionales. No está en el día a día, pero es un sabio del fútbol. En 1974 refundó a la selección y en 1978 la llevó al primer titulo mundial. Javier Mascherano está a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo. Pretende la misma línea de entrenamiento a las juveniles bajo un modelo de juego y activar el plan en todos los centros de formación del país. Hay una sede de reclutamiento en el exterior para llegar a los chicos argentinos fuera del radar. Fernando Batista conducirá al Sub 23 en Tokio y acredita una excelente tarea en el Sub 20. Pablo Aimar se ocupa del Sub 17 para potenciar la formación de los mejores prospectos. Diego Placente se encarga del primer eslabón de la cadena, la categoría Sub 15.

Scaloni, rodeado por otros integrantes del cuerpo técnico con peso en la selección: Pablo Aimar (derecha) y Walter Samuel (izquierda)

Con mandato vigente hasta 2021, Tapia se apuró e hizo una Asamblea vía Zoom en 2020 para ser reelecto por aclamación hasta 2025. Pecó de ansioso y detectó una intención de la política nacional para removerlo del cargo. Tras las denuncias de Nueva Chicago y San Martín de Tucumán avaladas por la Justicia, la IGJ decidirá si se trató de un acto flojo de papeles. En ese caso habrá nueva elección para el mandato 2021-2025. Si Chiqui pierde, volveremos a 2017 con otro presidente legitimado para elegir a otro técnico y con los periodistas debatiendo la nueva designación. Este posible escenario ya influye en declaraciones públicas.

Scaloni volvió a llevar al seleccionado nacional a instancias decisivas en la Copa América Archivo La Nación

Mientras tanto, el seleccionado llega a otra semifinal de Copa América, la sexta en siete ediciones durante el siglo 21. Salvo un dominio completo ante Bolivia, el patrón se ha repetido: muy buenos primeros tiempos con posesión y llegadas contra segundas partes más sufridas sin balón y bien cerca del segurísimo Martínez. A todos nos gustaría que el equipo maneje pelota, tiempos y espacios en el segundo tiempo, pero el rival también juega, como respuesta a todo. Ecuador puso cuatro delanteros, jugó directo desde sus centrales y lo llevó a un incómodo registro de defenderse por arriba y dentro del área.

Ningún equipo domina siempre. Todos los partidos tienen momentos de adversidad donde el rival impone las condiciones. Saber sufrir, de eso se trata. Scaloni ajustó muy bien con Rodriguez y Di María. Contarle solamente las malas es, por lo menos, injusto. Diez metros más adelante, De Paul tapó ese pelotazo a los puntas. El pressing de Di María precedió otro pase gol del mejor, que decoró la noche con un tiro libre marca registrada.

Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro conversan después del triunfo argentino sobre Ecuador Leco Viana - TheNEWS2 via ZUMA Wire

Messi es el genio, la rutina de lo extraordinario. El equipo lo ayuda. Sus compañeros le ofrecen esos pases al vacío que sólo él ve y da. Argentina está a dos triunfos de romper un maleficio de 28 años. Nuestros hijos no la han visto campeona. Nadie sabe qué pasará. ¿Qué tenemos hasta acá? Estilo en consolidación, sentido de pertenencia, plantel con variantes y hambre de gloria. Lionel Scaloni, el técnico del que nadie esperaba nada, lo ha hecho bastante bien.