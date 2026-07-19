Scaloni: “Es muy difícil reprochar algo, es muy difícil llegar hasta acá”

Tras la derrota ante España en la final del Mundial de 2026, Lionel Scaloni reconoció la superioridad del rival y expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores de la selección argentina.

“Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó el DT argentino.

"AGRADECIMIENTO ETERNO A ESTOS CHICOS QUE NOS HAN DADO OTRA FINAL DEL MUNDO"



Lionel Scaloni, tras la derrota de Argentina ante España. pic.twitter.com/U70HIAnf2F — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Y continuó: “Siento tristeza. Agradecimiento eterno a estos chicos que no han dado otro final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”.

Asimismo, el entrenador pidió explícitamente darle una “validez enorme” al trabajo del equipo, recordando lo complejo que resulta alcanzar la última instancia de una Copa del Mundo.

Antes de retirarse de la cancha, Scaloni dejó un mensaje de resiliencia para el futuro de la albiceleste: “Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez. Cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo”.

España campeón del mundo

El seleccionado europeo derrotó 1 a 0 a la Argentina en el segundo tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey tras un gol de Ferran Torres. El equipo de Scaloni resistió durante casi dos horas ante una España superior.

Destacaron Emiliano Martínez en el arco y Nicolás Tagliafico en la defensa. Gran parte de la final, Argentina jugó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández y estuvo a minutos de llevar la historia a los penales, pero terminó cediendo sobre el final.

Desde del pitido inicial, España dominó el partido. Controló la pelota presionó y obligó a la Argentina a replegarse. La Scaloneta encontró dificultades para recuperar la pelota y apenas pudo insinuar contraataques.

España se consagró campeón del Mundial 2026 JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con un futbolista menos, la selección consiguió sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue. En los primeros 15 minutos extra, España volvió a instalarse cerca del área argentina. Martínez relució otra vez para desviar un centro de Pedri que encontraba a Nico Williams listo para definir, mientras que un gol del propio Williams fue anulado por una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

El desgaste terminó inclinando la balanza en el inicio del segundo tiempo suplementario. Williams recibió sobre la izquierda un centro pasado y asistió hacia el medio para la llegada de Ferran Torres, que solo empujo la pelota para marcar el 1 a 0.

Tras la desventaja en el resultado, la Argentina adelantó sus líneas y buscó el empate. La ocasión más clara llegó en los minutos finales, con una volea de Giuliano Simeon que se fue por encima del travesaño. En tiempo agregado, el equipo argentino llenó de centros el área española, pero no encontró la igualdad. De esa manera, La Argentina, defensora del título que consiguió en Qatar 2022, cerró el torneo con el subcampeonato