Scaloni se quejó del poco tiempo de entrenamiento y advirtió sobre el estado físico de algunos jugadores: “No están al 100%”

NUEVA YORK (enviado especial).- Uno de los enormes salones del Javits Center tuvo que cerrar sus puertas varios minutos antes de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni debido a la enorme convocatoria de periodistas de todo el mundo. La imponente estructura de acero y vidrio que se levanta en el oeste de la isla de Manhattan fue uno de los epicentros de los eventos previos en la cuenta regresiva para la gran final del Mundial.

Scaloni se quejó del poco tiempo que tuvieron para entrenar este viernes para cumplir con los compromisos de la FIFA. “El entrenamiento del sábado será importante”, anticipó. De ahí saldrá el equipo que jugará la definición del Mundial.

“Nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, muy extraño y rápido, así que estamos enfocados en el descanso. Veremos cómo llegan. Hay jugadores que no están al 100%. Veremos qué equipo sacamos el domingo”, reclamó Scaloni antes del arranque de la conferencia.

Lionel Scaloni junto a Lionel Messi durante el Fanatics Fest en el Javits Center ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También en la previa y a pocos metros, Lionel Messi participó en un salón contiguo de un evento organizado por la FIFA. Junto a él estuvieron Emiliano “Dibu” Martínez y Lionel Scaloni. Los entrevistadores fueron el tenista serbio Novak Djovokic, el jugador de la NFL Tom Brady y la estrella de la NBA Kevin Durant. En la previa de la gran final, los alrededores del Javits Center se vieron desbordados por miles de fanáticos que quieren estar cerca.

Sobre el rival del domingo, evaluó: “Basan todo a través de la pelota, en eso somos bastante parecidos. España fue de menos a más, y seguramente el último partido fue el mejor de todos. Los patrones de juego son a través del balón. Con algunos matices, pero pensamos más o menos parecido”.

“Jugamos por nuestra gente, por nuestro país, por nuestra familia, por esa gente que está esperando ver a la selección. Recuperamos algo muy valioso, que es que la gente se siente frente al televisor y que un hincha de Boca y River, de Newell’s y Central, se den un abrazo. Lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar? La unión es fundamental y esa sintonía está. La gente está con el equipo. Lo notamos, lo vemos y para nosotros es emocionante", resaltó.

La selección argentina celebra el triunfo PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Cuando le preguntaron si Argentina tenía un plus al haber jugado una final con casi los mismos jugadores hace cuatro años, señaló: “Ellos también tienen jugadores que jugaron en grandes escenarios, que son figuras en sus equipos. Esto de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, creo que el jugador se olvida, al menos los míos. Creo que son dos equipos que, cuando salen a la cancha, intentan hacer lo mejor. Pero no creo que sea fundamental que hayamos jugado ya una final”.

El rival

Antes de Martínez y Scaloni, hablaron en el mismo recinto Rodri y el entrenador Luis de la Fuente. El DT del equipo español destacó las virtudes de su rival y la admiración por su colega argentino, a quien lo une una relación profesional (De la Fuente fue maestro de Scaloni en España) y afectiva. Cuando se cruzaron en una sala contigua se abrazaron y saludaron efusivamente.

El abrazo entre Scaloni y De la Fuente JUAN MABROMATA - AFP

La selección enfrentará a España el próximo domingo a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic. Los finalistas se vieron las caras 14 veces en la historia, con seis victorias por lado y dos empates. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue en una Copa del Mundo: en Inglaterra 1966, con triunfo argentino por 2-1.

Scaloni tendría en mente realizar algunas modificaciones para ir en busca del bicampeonato. Los que ganaron terreno después de un gran ingreso en la semifinal ante Inglaterra fueron Gonzalo Montiel y Nicolás González. El lateral derecho de River reemplazó de gran manera a un Nahuel Molina deslucido, que falló en la marca a Anthony Gordon en el 1 a 0 parcial de los ingleses. En paralelo, Simeone dejó una buena impresión en el último compromiso y Rodrigo De Paul también pelea por regresar al once inicial.