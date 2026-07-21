Scaloni evitó definir su futuro en la selección: “Lo más importante es la conexión del equipo”

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló este martes al salir del predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza para dirigirse a su pueblo natal, Pujato, en Santa Fe. Mientras estaba en su auto, fue abordado por los medios, que le preguntaron sobre su futuro como líder del cuerpo técnico de la albiceleste. “Lo más importante es la conexión del equipo”, destacó en diálogo con LN+.

“Estoy bien. Tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas es lo mejor que nos llevamos”, expresó a dos días de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni en LN+

Sobre su continuidad frente a la albiceleste -tiene contrato hasta diciembre- agregó: “Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales. Uno lo puede decir, se replantea. Hasta diciembre estamos acá. Creo que lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no. Lo más importante es esta unión, esta conexión del equipo que nunca perdimos”.

El DT, inmediatamente después de la derrota, había puesto en duda su futuro en la selección al término de su contrato. “Ya tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, dijo el domingo.

"Me duele el alma": Scaloni se quebró en la conferencia y habló sobre su continuidad

Ya este martes, insistió: “Otra vez la misma pregunta. Lo importante no es esto. Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiese esperado llegar acá. Yo no había dirigido en ningún lado. Haber conseguido todo es soñado”.

Y sumó: “La sensación de la grieta no sé si alguna vez hubo en la selección. Lo que ha dejado este equipo es muy lindo en la gente. Vimos nenes contentos a pesar de no haber ganado”.

Al referirse al recibimiento por parte de hinchas en Ezeiza tras la llegada desde Nueva York, Scaloni expresó: “Fue impresionante, muy lindo. Cuesta digerir que no ganaste. Nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota somos nobles y se pueden sacar cosas positivas”.

Al ser consultado sobre la arenga del capitán Lionel Messi antes del partido contra España, cuando les dijo a los jugadores “Olvidémonos de todo”, Scaloni dijo no estar al tanto del momento. “No sé, no veo redes sociales, no tengo idea de esto”, se limitó a decir.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Negó, además, cualquier interna dentro del plantel. Luego, el DT se retiró en su auto del lugar. De acuerdo a lo que publicó el medio Cadena 3, se espera que Scaloni llegue a Pujato durante la tarde de este martes.

Tal como indicó LA NACION, hasta antes de la Copa del Mundo, la renovación parecía apenas una formalidad. La AFA le había acercado una propuesta para extender un contrato que vence en diciembre y las dos partes daban por descontado que continuarían juntas. Sin embargo, el golpe que significó perder el título cambió el escenario. No porque un resultado borre ocho años de un ciclo extraordinario, sino porque el propio entrenador dejó en claro que necesita tiempo.

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El respaldo de la AFA sigue siendo contundente. Horas después de la final, el titular de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, publicó un mensaje dirigido al entrenador: “Gringo, sos inmenso. Estamos orgullosos de tu trabajo, de tu entrega y de tu amor por esta selección”. La intención del presidente sigue siendo la misma que antes del Mundial: renovar el vínculo. Pero esta vez la decisión dependerá, sobre todo, de Scaloni.

Las primeras respuestas empezarán a aparecer en septiembre y noviembre, cuando la selección dispute las dos fechas FIFA previstas para este año; serán partidos amistosos. No habrá definiciones inmediatas. Nadie en la AFA pretende apresurar una decisión que, hasta hace apenas unas semanas, parecía resuelta.