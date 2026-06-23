Scaloni se quedó sin palabras para elogiar a Messi, rescató la actitud del equipo y analiza modificaciones ante Jordania

DALLAS (Enviado especial).- Doce años atrás, la Argentina ganó los dos primeros partidos de la Copa del Mundo. En Río de Janeiro y en Belo Horizonte, frente a Bosnia Herzegovina (2-1) e Irán (1-0), con goles de Lionel Messi en los dos encuentros. La historia se repite en el Mundial 2026. Con otros rivales, como Argelia (3-0) y el lunes frente a Austria (2-0), y otros escenarios, porque la selección hizo un viaje desde Kansas City a Dallas, pero con el mismo actor principal, que tiene siempre a mano un truco más para deslumbrar.

El capitán se recuperó de un penal errado, con dos estocadas firmó el triunfo sobre los austríacos y, a la vez, selló la clasificación para los 16avos de final. Desde el banco de los suplentes, Lionel Scaloni disfrutó del jugador que desafía el paso del tiempo con récords y que es arropado por el plantel en los momentos de pasajeras turbulencias.

Lionel Scaloni en una pausa de hidratación entre Argentina y Austria, en Dallas Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Con el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar indicando el final del partido, Scaloni se levantó del banco de los suplentes y con un trote corto, después de esquivar el tótem del VAR, se perdió en el túnel que conduce al vestuario. Atrás quedó un juego intenso, en el que la selección tuvo un recorrido variado en el desarrollo: de dominante a dominador, de desplegar su mejor versión a entender cómo defender si el rival aprieta.

“Cuando hay que sufrir el equipo lo hace. Sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, sufrimos, pero sabemos sufrir… Y eso es un mérito del equipo: saber qué hacer y en qué momento. Este fue un rival duro y supimos llevarlo adelante. Contento de habernos clasificado. Pensaban qué iba a ser fácil y ustedes vieron que no: nos costó, pero clasificamos”, la respuesta con la que Scaloni abrió la rueda de prensa en el Dallas Stadium.

Lionel Scaloni gesticula y corrige: el pujatense rescató cómo el equipo se desdobla entre el control del juego y defender sin la posesión de la pelota Julio Cortez - AP

“No veo a este partido tan diferente al que jugamos contra Argelia. Siempre hay cosas para corregir, pero ganando siempre es más fácil. El rival intentó ponernos dificultad y la sensación es que cuando el equipo no tiene la pelota, no nos gusta. Pero el rival juega, esa es la realidad. Se puede hacer mejor, pero también se puede hacer peor. Estamos bien...”, reaccionó Scaloni, que en los dos goles actuó prácticamente de la misma manera: en el primero desalentó una protesta del banco de los suplentes de Austria y se sentó a tomar agua; en el segundo, levantó los brazos, como guiando la jugada, y mientras sus ayudantes celebraban, él repitió el acto de tomar asiento y beber agua de una botella.

El seleccionador no esquivó la pregunta de cómo reaccionó el equipo después del penal que falló Messi. “No deja de ser un golpe. La jugada del penal fue espectacular y culminarla con gol hubiera sido muy bueno. Yo creo que un poco sentimos la sensación de que si hacíamos ese gol iba a ser diferente. El equipo lo hizo otra vez, pero es propio de la madurez: supo volver a activarse... y cuando se activa Leo, se activan todos. Eso es mérito del equipo”, reflexionó, y no demoró en exponer los comentarios que hizo durante la pausa de hidratación del primer tiempo: “Había cosas por mejorar, pero les dije que cuando éramos pacientes encontrábamos los pases. Ellos en un momento del primer tiempo no querían salir, y no había que apresurarse: si tenía que durar dos minutos la jugada, que dure eso, porque las dos veces que encontramos jugadores por adentro, tuvimos situaciones”.

Lionel Scaloni analizará la posibilidad de rotar jugadores ante Jordania, el sábado, en el cierre del Grupo J Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Messi siempre se lleva un apartado, aunque Scaloni, que en la previa fue un escudo, no escondió elogios. “Creo que incluso, cuando el equipo estaba sufriendo por no tener la pelota, trabajó, robó una pelota para una de las jugadas de gol. Se notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Es impresionante lo que genera. Ya no sé más que decir sobre él. Hasta cansa”, apuntó el seleccionador, que sostuvo el invicto de la Argentina sobre Austria en tres partidos, aunque el triunfo por 2-0 se trató del primer cruce en una Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi reemplaza a Cristian Cuti Romero, un cambio que el seleccionador Lionel Scaloni repitió en los dos partidos; el zaguero de Tottenham será sometido a estudios para conocer si existe una lesión en la rodilla derecha MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con el camino liberado, la posibilidad de darles descanso a algunas piezas que arrastran desgaste físico o algunas molestias se combina con el deseo de que aquellos futbolistas que no tuvieron acción puedan experimentar minutos en la cancha. En la lista de relevos que esperan por una oportunidad y no tuvieron rodaje frente a Argelia y Austria esperan los arqueros Gerónimo Rulli y Juan Musso; Dibu Martínez atajó los dos partidos tras la fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que sufrió en la final con Aston Villa, en la conquista de la UEFA Europa League.

La nómina la completan Valentín Barco, Marcos Senesi -reemplazó en la primera lista al lesionado Leonardo Balerdi-, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y el Flaco José López. “No sabemos. Lo analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que juegue la mayoría. Si el partido lo permite, lo haremos. El Mundial es largo y tenemos muchas alternativas, sabemos que todos los jugadores nos pueden aportar lo suyo”.

Lionel Scaloni dialoga con Rodrigo De Paul: el entrenador indicó que "la zona de volantes es la parte de la cancha por donde va el Mundial" Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En el estreno, Scaloni manifestó que no le molestaba ni resultaba un problema ser candidato. Ahora, repitió y sumó a un nutrido grupo de posibles rivales que estarán en la pulseada por la corona. “Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. Este Mundial no va por favoritismo ni por jugadores, va a pasar por lo psicológico, por lo físico... Estoy seguro de que alguna selección grande va a ganar. Vamos a estar en la pelea nosotros, pero va a ser duro”, observó.

Y señaló cuál es uno de los puntos altos del equipo: “La zona de volantes es la parte de la cancha por donde va el Mundial: todos los volantes están haciendo un despliegue enorme. Nuestros volantes internos están haciendo un despliegue tremendo: juegan con la pelota y se ponen el overol cuando hay que trabajar para el equipo. Eso es genial”.

ASÍ SE VIVIÓ EL SEGUNDO GOL DE ARGENTINA EN EL BANCO 🇦🇷 pic.twitter.com/9lGYBK4wdK — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

La imagen de Cristian Cuti Romero, con hielo en la rodilla derecha, la que lo marginó del desenlace de la Premier League, una preocupación en medio de la felicidad. Scaloni no encendió las alarmas, quiere esperar el resultado de los estudios a los que se someterá el cordobés: “No sabemos el alcance de su tema. Es algo que ya venía teniendo y esperemos que no sea nada. Siempre es mejor que todos estén bien, mañana o pasado le harán un estudio. Entre Licha [Lisandro Martínez], Ota [Otamendi] y Cuti arman la retaguardia y nos dan muchísima seguridad”, comentó, y dejó entrever que la titularidad del ahora zaguero central de River con Jordania toma forma con la situación de Romero.

En el estadio, el público cantó y celebró. El magnetismo que provoca el equipo en los hinchas es una expresión que se sostiene desde la conquista en Qatar. Pero Scaloni no mira más lejos que el siguiente paso y, en medio de la euforia, camina con pie de plomo: “Está permitido ilusionarse con ver al equipo. Tengo la suerte de tener este micrófono y si los chicos se sienten identificados con estos jugadores, perfecto. Eso es lo mejor que se pueden llevar”.

La Argentina tiene el boleto para los 16avos de final, Scaloni prepara los detalles para la siguiente aventura entendiendo que dosificar el esfuerzo será relevante para cuando el mata-mata decida el futuro en la Copa del Mundo.