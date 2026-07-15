Scaloni, sobre Bellingham y Kane antes de la semifinal con Inglaterra: “Son dos grandes jugadores, de los mejores del mundo”

Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa en la antesala de la semifinal del Mundial y, al ser consultado sobre el potencial del rival, dejó clara su postura respecto a Jude Bellingham y Harry Kane, las figuras de Inglaterra.

“Son dos grandes jugadores, de los mejores del mundo. La verdad, hay jugadores que cualquier entrenador le gustaría tener, sin duda. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas”, declaró el director técnico.

La selección argentina entrena en Atlanta, el día previo a la semifinal con Inglaterra Aníbal Greco - La Nación

Asimismo, el entrenador de la Selección Argentina evitó profundizar en las variantes tácticas que podría implementar: “Siempre analizamos cómo poder mejorar el equipo y cómo intentar neutralizar a estos grandes jugadores de la mejor manera. Puede ser una posibilidad que hagamos algún cambio, también puede ser una posibilidad que repitamos”.

“El equipo y lo que tenga el entrenador en la cabeza, equivocándose o no, tomaremos la decisión pensando en el equipo”, sumó.

Scaloni, tajante ante los recuerdos de la guerra

Al ser consultado sobre la presión externa y el componente histórico que conlleva jugar frente a Inglaterra, Scaloni sostuvo: “Es un partido de fútbol, no hay otra. Mezclar las cosas sería una locura en esta época en la que vivimos. Tenemos memoria, pero no confundamos, porque esto es deporte”, sentenció.

En la misma línea, recalcó que la motivación del grupo no necesita de elementos externos: “Nos sobra ambición; nosotros necesitamos recuperar jugar al fútbol, que es donde siempre nos hicimos fuertes”, declaró.

Lionel Scaloni halagó a Jude Bellingham y Harry Kane, las figuras de Inglaterra PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Posible formación de Argentina en la semifinal

Respecto a la gestión del plantel, el técnico desdramatizó la posibilidad de realizar variantes en el once inicial: “Tomaremos la decisión pensando en el equipo. Nunca el entrenador piensa en lo que nos han dado, sino en lo que son en el presente”, aclaró ante las consultas sobre posibles cambios tácticos.

Asimismo, remarcó la fortaleza del equipo para seguir adelante frente a un resultado adverso: “Tenemos buenos jugadores, porque tenemos una cultura que no damos un partido por perdido nunca. Para llegar a estas cuatro selecciones que han llegado acá, tienen que alguna vez haber atravesado dificultades”.

Finalmente, Scaloni dedicó unas palabras a los hinchas argentinos: “El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, porque es para estar satisfechos, ilusionados, agradecidos a estos jugadores.

“Hoy lo tienen que disfrutar, nosotros vamos a dejar todo hasta el último momento”, cerró.