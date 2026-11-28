La postal que acompañó el cierre del viernes de Lionel Messi fue la más indicada. El semblante apagado, una caminata que tuvo como único destino el vestuario, una copiosa lluvia que no paró en toda la noche en Ohio y un clima festivo que no era el de su público. Inter Miami perdió sobre la hora el segundo juego del playoff de la MLS Cup ante Columbus Crew y, tras ser goleado en Florida días atrás, quedó eliminado. No terminó noviembre y se cerró el año futbolístico del astro. Uno que, a sus 39, se caracterizó por el nivel excepcional en su última Copa del Mundo y, a la vez, por las frustraciones acumuladas en un club que le marca el pulso al final de su carrera.

La Campeones Cup, aquel título que existe desde 2018 y enfrenta en un partido único al mejor de la Major League Soccer contra el mejor de la Primera División de México, permitió que en estas horas no estemos hablando de la tercera temporada del rosarino sin consagraciones. La ganó en septiembre, cuando vencieron a Cruz Azul (2-0) en el NU Stadium, de Miami. Sin embargo, no es consuelo para el 10.

La seriedad de Lionel Messi en el gol que Columbus Crew convirtió sobre el tiempo agregado, causando la eliminación en la primera ronda de playoff. KIRK IRWIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fue eliminado prematuramente de la CONCACAF Champions League, en los octavos de final, instancia en la que Nashville le puso el freno en marzo. La Leagues Cup duró un suspiro en agosto, cuando ganaron un único encuentro de tres en la fase de grupos y, en consecuencia, quedaron fuera rápidamente. Y además de la eliminación de esta noche, hay que sumar que la Supporters Shield, el reconocimiento que se le otorga al equipo con más puntos de la MLS, terminó en manos de Nashville: el equipo de Messi quedó tercero, pero a 17 unidades del campeón.

Por otro lado, la caída de este viernes en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, de Ohio, significó vender muy barata la defensa del título de liga que obtuvieron el año pasado. Incluso, perder en la primera llave de playoff derivó en que el conjunto rosa forme parte de un grupo al que quiso esquivar, aunque le faltaron ganas, fútbol, contundencia e ideas: de los últimos 11 campeones, seis no lograron superar la primera ronda de eliminación mientras defendía la corona. Inter Miami es uno de ellos.

A pesar de las múltiples eliminaciones prematuras, el rosarino tuvo un año individual destacado, ganando la Bota de Oro de la MLS. MIKE STOBE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Claro que en lo individual los registros de su 2026 no son negativos. Todo lo contrario. Y a su edad, más allá de sus habituales pero siempre sorprendentes maneras de desenvolverse en un campo de juego, el mérito es aún mayor. En la temporada regular de la MLS convirtió 26 goles y cedió 13 asistencias en 31 encuentros, ganando la Bota de Oro. Aunque terminó redondeando en el año un total de 50 participaciones, con 41 tantos y 21 pases-gol.

La selección argentina fue la absoluta excepción. Qué lejos quedaron aquellos momentos en los que el disfrute pasaba por lo hecho en su club de turno, ya que la Albiceleste era una especie de pesadilla que el ocho veces Balón de Oro, de todas maneras, quería “padecer” para algún día cerrar el círculo que le faltaba. Y cuando ya tuvo todo al cosechar en fila el Mundial de Qatar 2022, el bicampeonato de América y la Finalissima, la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se transformó en un objetivo más.

Lionel Messi asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para revertir sobre el final la semi contra Inglaterra, la gran exhibición del astro en el Mundial. Rebecca Blackwell - AP

Cabe preguntarse de dónde sacó las fuerzas para volver a colgarse la bandera una vez más y brindar semejantes exhibiciones en una cita de esa magnitud. Todo, mientras su papá Jorge luchaba por vivir y hasta poder verlo presencialmente en otra final del mundo. Sus ocho goles y cuatro asistencias fueron esenciales para llegar a esa definición, con el sueño del bicampeonato. Sin embargo, en palabras de los protagonistas, la carga de eliminar a Inglaterra en la semifinal fue irrecuperable para plantarse de igual a igual ante una España que fue merecida campeona.

Finalmente, lo sucedido con su padre lo convenció del alejamiento de un combinado nacional al que perteneció por 21 años: a los ocho compromisos mundialistas se agregaron cinco amistosos en 2026 en los que anotó tres tantos y entregó dos asistencias.

La eliminación de Inter Miami de la MLS Cup

Fue especialmente lo hecho con la camiseta de su país lo que le permitió terminar como el quinto mejor jugador del mundo, según las votaciones en la revista France Football para el Balón de Oro que terminó ganando el inglés Harry Kane.

Con la desazón de anoche, se terminó un 2026 que, de todas maneras, para Lionel Messi será especial.