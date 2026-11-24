El mundo del fútbol vive pendiente de Lionel Messi, cada movimiento del rosarino es seguido con detenimiento y conocer un poco más acerca de su vida deportiva y personal siempre genera un interés especial en los fanáticos. En ese contexto, el sitio oficial del Balón de Oro difundió este martes un repaso de las 11 votaciones en las que participó el argentino de Inter Miami y reveló qué futbolistas seleccionó para el máximo galardón que otorga France Football y cuáles para el Trofeo Kopa.

Si bien en su vitrina tiene ocho Balones de Oro, también formó parte de la elección entre 2011 y 2015 con la votación del premio principal, cuando el sistema permitía que los capitanes de los seleccionados nacionales formaran parte del jurado. A lo largo de sus primeras cinco votaciones, el ex capitán de la selección argentina se inclinó por compañeros de Barcelona (Andrés Iniesta fue su elección más recurrente: ocupó un lugar en sus cinco podios y encabezó dos de ellos) y por jugadores argentinos, entre los que se destacan Sergio Agüero (dos veces), Ángel Di María y Javier Mascherano.

Angel Di María fue seleccionado por Lionel Messi como principal candidato al Balón de Oro en 2014. (Photo by Julian Finney/Getty Images) Julian Finney - Getty Images South America

En 2014, tras llegar a la final del Mundial de Brasil, Lionel Messi puso a Di María primero y a Mascherano tercero (el 1° recibe cinco puntos, el 2° tres y el 3°, uno). Mientras que Kun Agüero fue seleccionado, en el tercer puesto, en las elecciones de 2011 y 2012, cuando jugaba en Manchester City.

Volvió a aparecer en escena Messi con sus votos en 2021, para el Trofeo Kopa, y el rosarino intervino en seis oportunidades. Su última elección fue fue decisiva para que Lamine Yamal superara a Pau Cubarsí por 96 votos contra 94 en 2026, pero lo concreto es que también lo eligió en 2024 y 2025. Pero además para este galardón eligió a un jugador que fue compañeros suyo en la selección argentina: Alejandro Garnacho.

Lionel Messi y Andrés Iniesta, una de las mayores sociedades en toda la historia del fútbol AP

Los votos de Lionel Messi

2011: Xavi Hernández (1°), Andrés Iniesta (2°) y Sergio Agüero (3°).

2012: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Sergio Agüero (3°).

2013: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Neymar (3°).

2014: Ángel Di María (1°), Andrés Iniesta (2°) y Javier Mascherano (3°).

2015: Luis Suárez (1°), Neymar (2°) y Andrés Iniesta (3°).

Los votos para el Trofeo Kopa

2021: Pedri (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2022: Gavi (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2023: Jamal Musiala (1°), Pedri (2°) y Jude Bellingham (3°).

2024: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) y Alejandro Garnacho (3°).

2025: Lamine Yamal (1°), Désiré Doué (2°) y Pau Cubarsí (3°).

2026: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) e Ibrahim Maza (3°).