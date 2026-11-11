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Se dio a conocer el plantel de la selección argentina que disputará el Mundial Sub 17 de Qatar

Diego Placente convocó a 21 jugadores, todos del fútbol de nuestro país, que participarán del certamen que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre

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El entrenador Diego Placente convocó a 21 jugadores para el Mundial Sub 17 de Qatar
El entrenador Diego Placente convocó a 21 jugadores para el Mundial Sub 17 de QatarRODRIGO ARANGUA - AFP

A falta de poco más de una semana para el comienzo del torneo, la AFA anunció el plantel de 21 futbolistas que representará a nuestro país en el Mundial Sub 17 que se realizará en Qatar, del 19 de noviembre al 13 de diciembre. El DT Diego Placente convocó a todos jugadores del medio local, que desde hace rato venían entrenándose en el predio de Ezeiza.

Giovanni Baroni, de Talleres, uno de los citados por Placente
Giovanni Baroni, de Talleres, uno de los citados por Placente

El certamen tendrá el mismo formato que el Mundial de mayores, es decir, 48 equipos participantes distribuidos en doce zonas, de la A a la L. Se disputará en el mismo complejo de canchas del año último, en Rayán, mientras que la final será en el estadio Internacional Kalifa.

La Argentina integra el Grupo C y debutará el jueves 19 de noviembre, a las 13 (horario de nuestro país) frente a Australia. El domingo 22 se medirá desde las 12.30 con Mozambique y cerrará la primera fase el miércoles 25, a las 12.30, ante Dinamarca.

Vélez es el equipo que más futbolistas aporta, con cuatro, seguido por Boca y River, con tres cada uno. Algunos de los jugadores ya tienen un breve recorrido en la primera división del fútbol argentino. Es el caso de Giovanni Baroni, el zurdo mediocampista de Talleres, que debutó en 2026 y lleva jugados 24 encuentros. Otro es el defensor Simón Escobar, que disputó 14 partidos con la camiseta de Vélez.

Los 21 convocados

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Defensores

Thiago Pérez (Huracán)

Julio Coria (Boca)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Bautista Giménez (River)

Simón Escobar (Vélez)

Alex Cardozo (Lanús)

Mediocampistas

Matheo Machuca (Independiente)

Galo Escobar (River)

Benjamín Vallejo (Vélez)

Marcos Ortiz (Belgrano)

Giovanni Baroni (Talleres)

Mateo Sánchez (Boca)

Delanteros

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca)

Tobías Goytía (River)

Juan Policella (Vélez)

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