Se juega el clásico en Córdoba: hinchas de Talleres apedrearon el micro de Belgrano

Cuando faltaba una hora para el clásico cordobés, que disputarán Talleres y Belgrano, uno de los micros que trasladaba a los jugadores del “pirata” fue apedreado por hinchas del club local cuando arribaba al estadio Mario Alberto Kempes. No hubo que lamentar heridos. Por el hecho, dos personas fueron detenidas por la Policía local.

Como consecuencia del ataque, una ventanilla del lado izquierdo de uno de los colectivos ploteados de celeste y blanco terminó con el vidrio roto, en la butaca donde viajaba el centrocampista Lautaro Gutiérrez. Según consignó el medio local Cadena 3, el violento incidente ocurrió luego de que el rodado descendiera desde Circunvalación y avanzara hacia el estadio.

Se juega el clásico en Córdoba: hinchas de Talleres apedrearon al micro de Belgrano

“Era un grupo chico. Siempre hay un desubicado o dos. No vi cómo fue. Vi el vidrio en el piso y que la Policía detuvo a dos personas, pero no vi el hecho en sí”, dijo el dirigente de Belgrano Marcelo Carranza. En tanto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó las aprehensiones. “Diagramamos un partido teniendo en cuenta lo que pasó en el partido anterior, que habían roto un vidrio. Ese sector se valló. No podemos militarizar una cancha”, señaló.

Y agregó: “Pasó lo que no queremos ver: dos personas tiraron piedras, impactaron contra el vidrio lateral del colectivo y lo rompieron. Fueron detenidos”. “Es increíble que en una provincia como Córdoba, con eventos de gran magnitud, tengamos que pasar por estas situaciones. Es una fiesta del deporte y damos una imagen nacional horrible, porque el operativo viene siendo fantástico y no tendremos inconvenientes”, prosiguió en diálogo con Cadena 3.

🚨 EL MICRO DE BELGRANO FUE AGREDIDO EN LA PREVIA DEL CLÁSICO CORDOBÉS



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“Vi las piedras que impactaron, y muchas veces cuando los vidrios se parten, los pueden empujar. No es fácil empujarlo si no está dañado. Tenemos cámaras adentro del colectivo, drones, dos personas identificadas”, detalló el funcionario. Quinteros indicó que, “seguramente”, Talleres será sancionado a raíz de este hecho y que, además, se les aplicará derecho de admisión y no podrán ingresar más a la cancha a las dos personas detenidas.