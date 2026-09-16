Se terminó el sueño de Platense en la Copa Libertadores: una actuación lejos que estuvo del fracaso

El sueño estuvo ahí nomás, pero se esfumó. Más allá del sabor agridulce que dejó el triunfo ante Fluminense por 2 a 1, Platense no tiene nada que reprocharse en su primera participación en la Copa Libertadores. Si bien el resultado quedó corto para revertir el 0-2 de la ida en Rio de Janeiro, lo hecho por el conjunto dirigido por Martin Palermo en el máximo certamen continental estuvo lejos de considerarse un fracaso. Debutó ganándole a Peñarol en Montevideo, logró un triunfo histórico ante el Corinthians por 2 a 0 en San Pablo, eliminó al novel Coquimbo Unido en Chile y en cuartos de final puso jaque las aspiraciones de uno de los poderosos de Brasil y hasta llegó a igualar 2 a 2 el global y coqueteó con el pase a la semifinal. A la luz de los hechos, su despedida fue con la frente en alto.

“Ante un rival como Fluminense el equipo hizo todo lo que debía hacer de acuerdo a lo planificado. Le hicimos dos goles y pudimos haber hecho otro. Desde mi regreso fue el mejor partido. Les pedí que jueguen el torneo de la misma manera que hoy. No podemos cambiar la postura. Hay que dejar todo y ganar porque necesitamos empezar a sumar puntos”, declaró Martín Palermo en rueda de prensa, buscando dar vuelta de página rápidamente y volver a centrarse en objetivos más terrenales.

El lamento de Guido Mainero por una ocasión perdida de Platense ante Fluminense Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final Copa Conmebol Libertadores.

Lo hecho por el conjunto de Vicente López fue verdaderamente sorprendente. Pocos confiaron que con un plantel austero en nombres y jerarquía podía llegar a meterse entre los mejores ocho clubes del continente y que por unos cuantos minutos se haya ilusionado con llegar a las semifinales de la Libertadores. “Les agradecí a los jugadores por la respuesta que tuvieron a los dos goles de desventaja. Estos chicos representaron a Platense. Dieron todo y compitieron contra un rival como Fluminense”, comentó Palermo, quien se hizo cargo del platel previo a jugar los octavos de final ante Coquimbo Unido de Chile.

En la fase de grupos, Platense, bajo la conducción de Walter Zunino, finalizó segundo con 10 puntos en una zona compleja que compartió junto a Corinthians (Brasil), Peñarol (Uruguay) e Independiente Santa Fe (Colombia), convirtiéndose en el primer debutante en la historia del certamen continental que avanzó a octavos tras compartir grupo con tres equipos campeones de copas internacionales. Además, cosechó dos triunfos históricos: venció 2-1 a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo y selló su clasificación con un 2-0 frente al Timão en el Arena Corinthians de San Pablo.

Platense vs Fluminense Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final Copa Conmebol Libertadores.

El porcentaje de efectividad de Platense en su primera Copa Libertadores fue del 50 %. De un total de 30 puntos posible sacó 15 a lo largo de los 10 partidos disputados. El desglose del puntaje se dio de la siguiente manera: fase de Grupos, 10 puntos (6 PJ); octavos de Final, 2 puntos (2 PJ, dos empates) y cuartos de Final, 3 puntos (2 PJ, una victoria y una derrota). “El equipo hizo todo lo que debía hacer, según lo que habíamos planificado. Les hicimos mucho daño... No tengo dudas que fue el mejor partido que tuvimos desde mi regreso”, analizó el Titan, que en este segundo ciclo iniciado en agosto acumula tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

En el exitoso periplo copero, Platense anotó 11 goles en diez encuentros (un promedio de 1.1 goles por encuentro), de los cuales ocho fueron en la etapa clasificatoria y tres en los cruces mata- mata. De esa cantidad, siete fueron de local y cuatro de visitante. Sin dudas, esto expone que la fortaleza del equipo dirigido por Martín Palermo radicó más en su orden táctico, su solidez defensiva y su enorme efectividad en momentos clave de los partidos de visitantes. Curiosamente, recibió 11 goles y terminó el certamen con una diferencia de gol en cero. Entre los máximos artilleros que tuvo el Calamar en su debut copero, se destacan Franco Zapiola, quien marcó tres goles -dos ellos en histórico en el triunfo 2-0 ante Corinthians en San Pablo- y Guido Mainero, quien le marcó un gol a Peñarol por la fase de grupos y otro Fluminense por los cuartos de final.

Platense vs Fluminense Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final Copa Conmebol Libertadores.

Otro dato engrandece lo hecho por Platense en esta copa libertadores es la enorme diferencia de presupuesto y jerarquía con los clubes más poderosos del continente. Según datos del mercado, el plantel completo del Calamar tiene un valor estimado de 30 millones de dólares. Una cifra considerablemente inferior a los 150 millones del Corinthians y 3,6 veces menor que la plantilla del Fluminense (121 millones). “Hoy estábamos en igualdad de condiciones, pero ellos tienen jerarquía y un presupuesto superior al de Platense y en algún momento te lo hacen notar”, explicó el técnico del Marrón. Y razón no le falta: en la escala general de los 32 equipos que iniciaron la Copa Libertadores 2026, Platense ocupa el 15° lugar de un ranking que lidera Palmeiras, con una valuación de mercado de 230 millones de dólares.

Más allá de las diferencias económicas, el entrenador manifestó que estar muy agradecido con la respuesta de sus jugadores y remarcó que el paso del club por el certamen internacional fue histórico. “El análisis es de orgullo y satisfacción, por cómo estos chicos representaron a Platense, lo dieron todo. No hay nada para recriminar, compitieron a la altura de un rival como Fluminense, en la Copa Libertadores. Se nos escapó por un poquito. Veníamos con un resultado adverso, hicimos dos goles en el primer tiempo. Cada uno se entregó al máximo y por eso el reconocimiento de la gente hacia ellos”, expresó.

Por hecho a lo largo de los noventa minutos frente a Fluminense, Platense mereció algo más que una despedida con la frente en alto, pero se quedó corto para revertir el 0-2 de la ida en Río de Janeiro y dejó sensaciones encontradas entre los hinchas calamares, que despidieron con aplausos al equipo en reconocimiento al gran debut copero. Después de todo, no hay nada que reprocharse. La grandeza del barrio estuvo a la altura de los mejores equipos de continente.