Seattle Sounders FC vs. Houston Dynamo FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Seattle Sounders FC y Houston Dynamo FC, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 23.30 h en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Seattle Sounders FC, llega a este compromiso tras igualar 2-2 frente a San Diego en su última presentación. Por el lado de la visita, Houston Dynamo FC también viene de firmar un empate en su encuentro previo, tras igualar 0-0 ante Minnesota United FC.

Estadísticas del duelo

Ambos equipos buscan reencontrarse con la victoria luego de repartir puntos en sus respectivas actuaciones anteriores. Con el certamen entrando en su etapa definitoria de la temporada 2026, la solidez defensiva y la efectividad en el Lumen Field serán factores determinantes para el desarrollo del juego.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa son fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones, buscando escalar posiciones o consolidar su lugar en la clasificación hacia la siguiente instancia del certamen estadounidense.