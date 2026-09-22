Seattle Sounders FC vs. Real Salt Lake, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Seattle Sounders FC recibe a Real Salt Lake en la jornada 7 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Seattle Sounders FC y Real Salt Lake, correspondiente a la jornada 7 de la MLS, se disputará este miércoles 23 de septiembre a las 22.30 h en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.
El momento de los equipos
El conjunto local llega a este compromiso tras igualar 3-3 ante Colorado Rapids en su última presentación. Por su parte, la visita arriba a Seattle con la necesidad de revertir su imagen luego de perder por 3-0 frente a Vancouver Whitecaps FC en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos buscan regularidad en este tramo de la temporada. Seattle Sounders FC intentará aprovechar su localía en el Lumen Field para sumar de a tres, mientras que Real Salt Lake buscará ajustar sus piezas defensivas tras la reciente derrota abultada sufrida como visitante.
Lo que está en juego
Para Seattle Sounders FC, el partido representa una oportunidad de escalar posiciones tras el empate previo. En tanto, Real Salt Lake llega con el objetivo imperioso de recuperarse en la tabla de posiciones y cortar la racha negativa cosechada en su último encuentro.
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