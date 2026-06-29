Sebastián Cáceres defendió a Bielsa no bien volvió a Uruguay: “Se manipuló mucho la información”

Las secuelas que dejó la eliminación de Uruguay en primera ronda del Mundial 2026, sin poder ganar ninguno de los tres partidos, siguen repercutiendo. Con la salida de Marcelo Bielsa aún muy fresca, a la espera de su conferencia de prensa anunciada para este martes en Montevideo, la situación puede dar más temas que hablar. Por lo pronto, en el regreso del entrenador y algunos jugadores en la mañana de este lunes, uno de ellos enfrentó los micrófonos e hizo una defensa hacia el rosarino.

Tras la polémica decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol de suspender el vuelo privado que tenía a disposición el plantel charrúa, delegando en cada uno de ellos la manera y el destino que quisieran, en el amanecer de este lunes se reportó el retorno de Bielsa y tres futbolistas a la capital del país. Uno de ellos fue Sebastián Cáceres, el zaguero que fue titular en los compromisos ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Lejos de esquivar a la prensa, optó por hablar y vaya si dijo mucho en pocos minutos.

El zaguero fue parte constante del ciclo que inició en 2023 y lo culminó jugando de titular los tres compromisos del Mundial: "Le agradezco a Bielsa", dijo. Omar Vega - Getty Images North America

“A veces, hay errores que no tienen consecuencias, pero éstos sí los tuvieron. Los terminamos pagando caro, al final son cosas que pasan. Cuando pasa en todos los partidos, complican las cosas y así nos pasó a nosotros”, comenzó a declarar con timidez, pero con palabras contundentes.

Si bien desde la prensa y los fanáticos apuntan a todos, con especial crítica al técnico, el más cuestionado fue Fernando Muslera. El arquero tuvo errores vitales en los goles recibidos en los tres compromisos, pero el que le hicieron los españoles los hartó. Y si bien no señaló a nadie en particular, Cáceres pareció ir en ese sentido.

El futbolista, de 26 años, que tuvo protagonismo completo en la Copa del Mundo, se alejó de muchos compañeros: "Muchos saben cómo fueron las cosas", sentenció en defensa de Bielsa. Lynne Sladky - AP

“No siempre hay justicia deportiva, por así decirlo, porque creo que no hicimos malos partidos, sino que los resultados no fueron favorables”, agregó al diagnóstico. No obstante, más allá del flojo desempeño del argentino nacionalizado uruguayo, el defensor de 26 años dejó en evidencia que mastica una bronca mayor vinculada a otros protagonistas.

“Sí, hablamos y hubo una despedida, pero no voy a decir lo que se habló en el grupo. Eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio...”, deslizó, apuntando a que ciertos compañeros habrían dejado trascender lo que sucedía puertas adentro.

De hecho, profundizó sobre ese fastidio. “Hubo cosas que se filtraron que no fueron como las dijeron ustedes. Se tergiversó todo. Se manipuló mucho la información para dejar mal parado a Marcelo [Bielsa]. Esas cosas no van”, sentenció.

La desazón de Uruguay al momento del pitazo final ante España, el viernes pasado: Sebastián Cáceres (3) se tapa el rostro por no conseguir, al menos, un empate que los hubiera clasificado. Ricardo Mazalan - AP

El vestuario dividido, entre quienes estaban disgustados con el DT y los que creían que era una cuestión solucionable, excede a la convivencia en la Copa del Mundo. Se trata de una historia que, al menos públicamente, comenzó una vez que Luis Suárez se retiró del seleccionado, en 2024, e inmediatamente apuntó a Bielsa ventilando diferentes sucesos del día a día.

Si bien el actual delantero de Inter Miami le ofreció disculpas a Bielsa y también lo hizo público, desde aquel entonces nunca hubo un entendimiento entre el plantel completo y el conductor. Por eso, Cáceres se distanció de las versiones y de varios jugadores: “Yo hablo por mí: tengo todo el respeto hacia Bielsa y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que, a rasgos generales, la mayoría sabe cómo fueron las cosas”.

😳🇺🇾 Sebastián Cáceres, sobre la relación del plantel con Bielsa:



“Yo tengo todo el RESPETO hacia Marcelo y MUCHO AGRADECIMIENTO.



Capaz alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales LA MAYORÍA SABE CÓMO FUERON LAS COSAS”.



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Quizás, mañana en la conferencia de prensa solicitada por el ahora exentrenador de la Celeste, él también tenga cosas atragantadas por decir. Incluso, en las últimas horas, apareció otro rumor basado en la última reunión entre el “Loco” y los principales referentes: el mismo refiere a que les habría manifestado su tristeza por dejarlo solo.

“Obviamente que hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo y se dejó de hacer, con lo que no se hizo bien. Hay que levantar cabeza, dar la cara y tratar de seguir creciendo para lo que se viene”, culminó su contacto con los periodistas.

Además de las palabras de Sebastián Cáceres, este martes se dará la conferencia de prensa solicitada por Marcelo Bielsa: parece lejos de ser apenas una formal despedida. David Ramos - Getty Images South America

Uruguay ya es pasado en la Copa del Mundo, pero su pésima excursión sigue generando repercusiones, debates y preocupaciones por cómo su grupo de futbolistas, que son los que quedarán, tiran la cuerda para el mismo lado.