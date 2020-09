Sebastián Domínguez se emocionó con el Bambino Pons: "Cantá lo que quieras"

Sebastián Domínguez se emocionó en plena transmisión: "Cantá lo que quieras" Crédito: Instagram @bambinopons

El comentarista deportivo y exfutbolista, Sebastián Domínguez, compartió la transmisión televisiva del partido disputado entre Brighton y Chelsea por la Premier League con el relator Juan Manuel "Bambino" Pons, y se emocionó al escuchar su narración.

Corrían 22 minutos del primer tiempo del encuentro, cuando Jorginho marcó un gol de penal y que Pons relató con su clásico canto, tal como lo hacía a comienzo de los 2000 en Fox Sports, con la melodía de la canción Seven Nation Army, de The White Stripes. El fragmento de la canción fue compartido por el usuario Juan Cruz de Twitter, y su publicación se volvió viral.

Tras terminar su interpretación, el Bambino Pons recibió el elogio de su compañero en plena transmisión: "Vos no sabés lo que es haber crecido con tu forma de gritar los goles. Para mí, es un momento muy especial y lo disfruto. Desde que arrancó la transmisión que estoy con una sonrisa y no me deja mentir nuestro productor. De verdad, Bambi, es volver a sentir algo que me pasó muy de pibe, siguiendo la Premier. El gol de Jorginho es una anécdota. Me dijiste antes que ibas a cantar y darme tiempo de comentar el gol. Cantá lo que quieras, te banco a muerte", largó Domínguez.

El experimentado narrador le devolvió la pared al exdefensor de Newell's Old Boys, y recordó el vínculo que lo unía con el padre del exjugador: "Muchísimas gracias Seba, para mí es un placer. No sabía que me escuchabas de pibe. Me encontré con tu papá alguna vez yendo a Rosario. Me dijo voy a ser padre. Nos conocemos hace bastante tiempo. Te lo agradezco de corazón, muy amable".

A comienzos de los años 2000, Pons relataba los partidos de la Premier League para Fox Sports acompañado por el comentarista Gustavo López. Sus narraciones televisivas y sobre todo, su particular manera de celebrar los goles, marcaron una época en las transmisiones de fútbol, y que los tuiteros se encargan de evocar cada vez que el Bambino es designado para relatar partidos de esa liga.