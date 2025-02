Sebastián Domínguez, tras otra caída de Vélez: “Vine a trabajar un tiempo largo”

Vélez volvió a perder. El último campeón del fútbol argentino cayó 2-0 con Godoy Cruz en el estadio José Amalfitani, aún no convirtió en las seis fechas del Torneo Apertura y marcha último en la Zona B con apenas un punto. Los resultados complican la continuidad de Sebastián Domínguez al frente del equipo, pero el DT se siente fuerte para seguir. “Estoy con fuerzas. Vine a trabajar un tiempo largo”, dijo el ex defensor central y panelista televisivo tras el encuentro.

Domínguez agregó: “Los procesos se sustentan desde el trabajo, me reuní hoy (por ayer) con la comisión directiva en el vestuario, vinieron a decirme si estaba convencido y no tenían dudas de que el camino es el del partido de hoy (por ayer), todos coincidimos en que de local era una campaña de siete puntos mínimo. Solo conseguimos uno y estamos muy cerca de realmente empezar a ver los frutos de este mes, porque hace un mes y 10 días que estamos”.

"YO VINE A TRABAJAR UN TIEMPO LARGO" ⚪🔵



Tras una nueva derrota de Vélez, Sebastián Domínguez confirmó que se siente con ganas de seguir al mando del Fortín.#LaTiradeTNTSports 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/RZgKJaGzCi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 18, 2025

El entrenador velezano, que reemplazó en el cargo a Gustavo Quinteros (se fue a Gremio de Porto Alegre, en Brasil, tras la obtención de la última Liga Profesional), tuvo palabras elogiosas para el hincha del Fortín: “Estamos agradecidos, en una racha muy negativa hoy alentó hasta el final y apoyó hasta el último minuto con todo lo que esto conlleva, lo difícil que es que la gente apoye y siga creyendo en el plantel más allá de los resultados, fue emocionante más allá del resultado final”.

Domínguez se explayó: “El hincha, en vez de elegir el lado más fácil que es el insulto o el reclamo, terminó cantando como si peleáramos el campeonato. Cuando el hincha se muestra incondicional, la responsabilidad es doble. Cuando te sentís resistido, es mucho más fácil soltar, en criollo decir ‘que se vayan todos a la mierda, me tomo un avión y me voy de vacaciones un mes’. Cuando muestra ese agradecimiento que también tiene que ver con el campeonato reciente, genera una responsabilidad aún mayor para salir de este momento”, postuló el entrenador.

Francisco Pizzini y Emanuel Mammana, las caras de la desazón de Vélez

También se refirió a los cambios que hubo en el plantel en relación al equipo campeón: ya no están dos piezas fundamenntales como el defensor Valentín Gómez y el mediocampista ofensivo Claudio Aquino: “Cuando vine al club sabía que iba a haber un recambio, un proceso de renovación, y que conseguir la hegemonía de Vélez en el pasado iba a ser difícil. Nunca pensé que en el desarrollo de estas seis fechas íbamos a conseguir solo un punto. Puertas adentro, el apoyo de los futbolistas existe y del lado dirigencial, que absorbe toda la presión, valoro las charlas que tuvimos donde se priorizó el largo plazo para que Vélez se renueve y los resultados empiecen a llegar”, opinó. La comisión directiva que encabeza Fabián Berlanga lo contrató para que potenciara juveniles y, de esa manera, sanear la economía del club.

Fue el propio Berlanga quien, en declaraciones a TyC Sports, respaldó al cuerpo técnico pese a la crisis de resultados: “Es un proceso, hay que estar tranquilo. Veo el día a día en la semana y están trabajando mucho. Lamentablemente, tenemos un equipo que salió campeón y sufrió muchas bajas, ya sea porque se fueron o por lesiones. Jugadores importantes como Valentín (Gómez) o Claudio Aquino. Y los que se quedaron, se quedaron a pelearla. Tenés dos número 4 de jerarquía que están lesionados”, dijo el máximo dirigente del club tras la caída ante Godoy Cruz refiriéndose a los lastimados Joaquín García y Agustín Lagos.

Pellegrini, de Vélez, intenta superar la marca de dos hombres de Godoy Cruz; el Fortín cayó 2-0 en el José Amalfitani y no encuentra el rumbo

Berlanga continuó: ”Mientras él (Domínguez) esté bien, nosotros vamos a seguir apoyando. Vino para defender un proyecto, vino para defender el patrimonio del club. Fijate la cantidad de chicos que juegan. Hay que seguir trabajando, la mayoría de los que están acá salieron campeones. Estamos para apoyarlos y al lado de ellos para lo que necesiten”, insistió..

En un momento de la conferencia de prensa posterior al encuentro con el equipo tombino, Domínguez tuvo un duro intercambio de palabras con un periodista, que le cuestionó el nivel del equipo. “¿Vos fuiste el que dijo que ayer me reuní tres horas con los dirigentes? Hoy (por ayer) fue un partido más que claro. Si un equipo genera 10 situaciones netas de gol y el otro genera dos y hace dos goles... te pido que respetes mi trabajo. Ayer mi hijo vino a Vélez por primera vez, estuve acá todo el día con él y esa reunión no existió, pero bueno, son las reglas del juego”, respondió el DT, visiblemente enojado.

"TE PIDO QUE RESPETES MI TRABAJO..." Seba Domínguez se cruzó con un periodista y aseguró que se reunión con la comisión del Fortín recién hoy post partido vs. Godoy Cruz, desmintiendo los rumores de la semana. pic.twitter.com/ItiiR14kts — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2025

Domínguez insistió con su elogio al simpatizante velezano: “No me siento en condiciones de pedirle algo al hincha, sería irrespetuoso, no quiero que mi paso como jugador me inmunice como entrenador. Lo que pasó siempre va a estar en la historia de Vélez y el cariño es incondicional, pero si se me juzga que sea como entrenador y está bien”. El DT añadió: “No me queda más que trabajar y agradecer el apoyo interno del club, basado en el día a día y ojalá que lo antes posible podamos devolver ese apoyo puertas para adentro. En un partido como el de hoy (por ayer) les agradecí a los jugadores porque mostraron compromiso absoluto, conmigo, con el club, y lo mostraron hasta el final”. Sobre el final, postuló que la racha negativa en algún momento terminará: “Si seguís intentando en algún momento se va a acabar, no hay mal que dure 100 años. En el partido de hoy (por ayer) es inexplicable irse sin uno o dos goles a favor”.

LA NACION