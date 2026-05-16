Sebastián Driussi debió dejar el partido entre River y Central antes de los diez minutos: el desconsuelo del delantero
Tras un cruce de Franco Ibarra, el número 9 del local se lesionó en la rodilla derecha se le torció y su llanto anuncia un diagnóstico preocupante
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La semifinal por el Torneo Apertura 2026 entre River y Rosario Central, en el Monumental arrancó eléctrica desde ambos lados, pero también con un clima caliente desde las tribunas, que chiflaron sin piedad a Ángel Di María e insultaron a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Pero el tono se elevería aun más cuando a los siete minutos el equipo de Eduardo Coudet tuvo la primera baja del partido: Sebastián Driussi debió dejar el campo desconsolado.
El delantero dominó el balón cerca del área rival y enganchó de izquierda hacia el centro, dispuesto a sacar un remate de media distancia. En ese momento apareció Franco Ibarra, uno de los volantes centrales del cuadro canalla: en su intento por cortar la pelota con la pierna derecha, trabando lícitamente, se resbaló con su zurda y terminó haciéndole una tijera a las piernas de Driussi.
BRONCA TOTAL: así reaccionó Seba Driussi a su lesión en el Más Monumental.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026
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La misma se produjo sobre la pierna derecha, que se dobló de forma contundente. Driussi se dio cuenta enseguida, evidentemente, de la posible gravedad: se puso de pie, hizo señas desesperadas al banco de suplentes y se dejó caer nuevamente. Con la mezcla de sensaciones, entre bronca, impotencia y tristeza, su primera reacción fue la de desquitarse con puñetazos al césped. Y, luego, cuando comenzó a ser atendido, se tapó el rostro con sus manos, sin poder contener las lágrimas.
De esta manera, el carrito se lo llevó directamente al vestuario entre los aplausos del público local y el cambio se realizó: por él ingresó Joaquín Freitas. Una nueva lesión para el hombre, de 30 años.
DRIUSSI DEJÓ LA CANCHA LLORANDO POR LA PATADA DE IBARRA Y TODO RIVER PIDIÓ ROJA 🧐#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2026
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Se trata de la séptima lesión desde que regresó al club en el que surgió futbolísticamente desde el fútbol de la Major League Soccer de Estados Unidos, a comienzos de 2025. Más allá de algunas secuencias increíbles que propiciaron lesiones fuertes, como la que puede surgir tras el duro cruce con Ibarra, la mayoría se debió a lesiones musculares, el punto flaco de su retorno.
Es que, a excepción de aquel gol de cabeza ante Urawa Red Diamonds, por la zona de grupos del Mundial de Clubes 2025, en el que al pisar sufrió la torción del tobillo izquierdo y un esguince severo, antes y después aparecieron un total de cinco desgarros en 16 meses. Cuatro le ocurrieron en la pierna izquierda, mientras que uno solo, el más reciente, fue en la derecha: lo padeció también en los primeros minutos del último superclásico.
UNA IMAGEN DESOLADORA: así se tuvo que retirar Seba Driussi del campo de juego del Más Monumental luego de recibir una entrada de Ibarra.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026
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Ahora apareció tempranamente esta lesión ante Rosario Central: el primer diagnóstico médico da indicios de un esguince severo en su rodilla derecha, aunque se le realizarán estudios para desestimar o confirmar una lesión ligamentaria.
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