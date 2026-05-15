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Aston Villa le ganó a Liverpool por la Premier League y se clasificó para la Champions League

El equipo de Birmingham se impuso por 4-2 en la 37ª y penúltima fecha de la liga inglesa

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Dibu Martínez forcejea con Alexis Mac Allister en el área chica, antes de la ejecución de un córner para Liverpool ante Aston Villa en la Premier League.
Dibu Martínez forcejea con Alexis Mac Allister en el área chica, antes de la ejecución de un córner para Liverpool ante Aston Villa en la Premier League.

Aston Villa superó este viernes por 4-2 a Liverpool en el inicio de la fecha 37 de la Premier League, lo relegó en la lucha por el cuarto puesto en la liga inglesa y selló su clasificación para la próxima Champions League. Los marplatenses Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares en el conjunto local, mientras que Alexis Mac Allister también jugó desde el inicio en el visitante.

El arquero tuvo dos atajadas importantes en la primera etapa cuando el duelo estaba 0-0. En la primera dio rebote al querer embolsarla luego del remate desde afuera del área de Ryan Gravenberch y, si bien el neerlandés Cody Gakpo convirtió, la jugada había quedado invalidada por la posición del delantero. Y en la siguiente, voló de manera espectacular para despejar al córner un derechazo del húngaro Dominik Szoboszlai.

Pasada la media hora, en otro tiro de esquina, Martínez y Mac Allister se mostraron a los empujones antes de la ejecución de Szoboszlai, porque el mediocampista era uno de los jugadores de Liverpool que obstaculizaba al arquero para impedir que saliera a cortar el centro.

La acción concluyó con un tiro al primer palo que logró cabecear Alexis al anticipar a su marcador y la pelota se fue apenas por encima del travesaño, mientras Dibu luchaba con otros rivales en el medio del arco, con complicaciones para buscar el envío.

Con el arquero sosteniendo a su equipo, a tres minutos del final llegó por primera vez la ventaja para Aston Villa gracias a una jugada preparada desde el córner. Lucas Digne jugó rápido con John McGinn, el escocés se la devolvió y buscó a Morgan Rogers, que estaba en soledad cerca de un vértice del área. El delantero recibió, se perfiló y antes de que algún rival pudiera cruzarlo sacó un remate a colocar al segundo palo que venció la estirada del georgiano Giorgi Mamardashvili.

La igualdad de Liverpool llegó a los 6 minutos del segundo tiempo, con suspenso. El neerlandés Virgil van Dijk cabeceó por detrás de todos, de pique al suelo, tras un tiro libre enviado al área por Szoboszlai. Desde el VAR pusieron la lupa en la posición del goleador, que estaba habilitado, y si había hecho una falta al desprenderse de la marca. Finalmente, todo resultó válido para el 1-1.

Sólo pasaron cinco minutos hasta que Ollie Watkins volvió a poner al frente a Aston Villa, después de dos acciones en las que estando adelantado siguió la jugada y definió, lo que le implicó llevarse una tarjeta amarilla. Pero esta vez, tomó el pase de Rogers dentro del área tras el resbalón de Szoboszlai y resolvió cruzado para sí gritar de manera válida el 2-1.

Los jugadores de Liverpool entorpecen la salida de Emiliano Martínez, como en cada tiro de esquina.
Los jugadores de Liverpool entorpecen la salida de Emiliano Martínez, como en cada tiro de esquina.Dave Shopland - AP

Un palo salvó a Dibu del empate y otro al Liverpool, ante un disparo de Buendía que pasó por encima del arquero y parecía colarse cerca del ángulo, tras una parábola. Mac Allister y Ezri Konsa forcejeaban y se empujaban, mientras el argentino reclamaba por un golpe. Todo era tensión. Y llegó el 3-1.

Youri Tielemans probó desde afuera del área de volea tras el despeje de un tiro de esquina, Mamardashvili tapó, Pau Torres tomó el rebote a pasos de la línea, el arquero volvió a bloquear en el suelo y Watkins estaba allí para sí definir. Fue el segundo de su cuenta personal.

Habría más, por la pegada exquisita de John McGinn, que amagó por derecha ante su marca y apenas fabricó un espacio sacó el remate que se metió en el ángulo en el segundo palo, pese a que el arquero llegó a tocarla con sus dedos. El 4-1, a dos minutos del final, parecía sentenciar el marcador.

Pero no. Ya en el descuento, Van Dijk volvió a vencer a Martínez, nuevamente de cabeza y en un envío lanzado por Szoboszlai, esta vez desde el otro sector. Fue, ahí sí, para el 4-2 definitivo.

Lo mejor de Aston Villa 4 vs. Liverpool 2

Tras pasar por el vestuario, minutos más tarde los jugadores volvieron al campo de juego, varios de ellos junto con sus familias, para celebrar el pasaje a la Champions League. Dibu ingresó junto a su hijo Santino y protagonizó uno de los momentos más divertidos cuando fue hacia uno de los arcos a atajarle penales: el primero fue hacia la derecha del marplatense y lo controló, pero en el segundo el niño convirtió de zurda, junto a un palo, con Martínez sonriendo mientras los hinchas gritaban el gol marcado con buena técnica. Un clima de fiesta, antes de encarar una semana en la que el equipo luchará por una estrella.

En la última jornada, Aston Villa visitará a Manchester City, que está peleando por el título, pero antes, el miércoles próximo, los Villanos jugarán la final de la Europa League ante Friburgo, de Alemania, en el Tupras Stadium de Estambul.

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