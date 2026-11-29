MONTEVIDEO.- Unos 31 grados, sol a pleno y una leve brisa que vuela desde la costa. Estudiantes emprende la retirada entre el orgullo y el dolor. La derrota contra Palmeiras por 1 a 0 en la final de la Copa Libertadores abre un nuevo desafío, con menos dinero, con la Sudamericana como consuelo, en duda el Cacique Medina y sin el arquero, Fernando Muslera. Sebastián Verón, lentes oscuros, remera blanca y mochila de cuero negra, encabeza la fila rumbo a Carrasco, Buenos Aires y el futuro.

“Vamos a volver. Estudiantes siempre volvió a estos lugares. Quiero agradecerle a la gente que vino hasta acá y mucho más a los que vinieron sin entrada, acompañando este momento importante de la historia del club”, le cuenta a un medio partidario, entre algunos curiosos y una tensa calma general.

Juan Sebastian Verón consuela a Marcos Rojo al final de la batalla Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

La lucha desigual contra la AFA, el gesto incómodo en el saludo con Chiqui Tapia y la oportunidad perdida de que un título internacional lo pusiera al frente de una nueva era en nuestro fútbol, todo eso, está sobre la mesa. En pausa. “No me gusta ser romántico en la derrota, porque nosotros vivimos del triunfo y hacemos un estandarte de eso. Pero creo que hay que tomar valor de lo que se hizo y ser obviamente crítico, mirar hacia adentro para ver qué nos faltó. Y a partir de ahí empezar de nuevo”, suscribe.

El ídolo y presidente vivió el partido en la platea, rodeado de hinchas, que lo que respetan y lo admiran. Verón tiene la unanimidad en su club, algo poco frecuente en nuestro medio. Primero, tomó la decisión política de no viajar a Montevideo con el plantel, el cuerpo técnico y los jugadores. Lo hizo dos días después, en un vuelo privado, que incluyó a su familia y a personajes, como Pico Mónaco. Quería pasar desapercibido en las horas previas.

#EDLP "VAMOS A VOLVER SIN NINGUNA TUPO DE DUDAS PORQUE ESTUDIANTES SIEMPRE VOLVIÓ A ESTOS LUGARES" Juan Sebastián Verón. pic.twitter.com/bQe4VZbk5i — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) November 29, 2026

Lo que sí tuvo en claro -en la victoria o en la derrota- era el regreso: todos juntos, como un inequívoco mensaje de unidad. Siempre cerca de Valentina Martín, su mujer y de su pequeña hija, Mila.

Estaba dando vueltas la ilusión del viaje a Qatar -aunque en City Bell jamás se habló públicamente de esa posibilidad-, para disputar la Copa Intercontinental, prevista para el próximo 9 de diciembre, frente a Toluca (hoy, el rival de Palmeiras). Prestigio deportivo, dinero, más alternativas para acercarse a la cúspide del poder de nuestro fútbol.

De pronto, tiene otros desafíos. El Verón 2027, a modo de eslogan, trata de la reconstrucción interna, con el DT en duda y el arquero en el retiro. El frío saludo con Tapia, en el momento de la premiación oficia de mensaje: sigue siendo el gran antagonista, pero el triunfo lo hubiera posicionado mucho mejor.

El frío saludo con Chiqui Tapia Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

El primero en subir a la pequeña tarima para recibir la medalla fue la Bruja. Alejandro Domínguez le dio la medalla del subcampeón y tras el saludo con Gianni Infantino, el ídolo, de 51 años, quedó cara a cara con Tapia, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento. Apenas hubo una mirada y un frío apretón de manos, sin conversación de por medio.

Rumbo al año próximo, es imposible evadir el impacto económico. Por haber llegado hasta la definición en Uruguay, el equipo conducido por Alexander Medina ya tenía asegurado 15.930.000 dólares acumulados desde su primer partido. Ese monto se construyó a partir de los 3 millones de dólares por disputar la fase de grupos, otros 680.000 por mérito deportivo (dos victorias a razón de 340.000 cada una), 1.250.000 por los octavos de final, 1.700.000 por cuartos, 2.300.000 por semifinales y los 7 millones correspondientes al subcampeón. Si hubiese ganado, habría recibido unos 25 millones de dólares.

Juan Sebastian Verón recibe el cheque del subcampeón Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

Y cuatro frentes internacionales de alto nivel frustrados. En primer lugar, Estudiantes se quedó sin la posibilidad de viajar en los próximos días a Qatar para disputar la Copa Intercontinental. Como representante de América del Sur, su estreno estaba pautado para el 9 de diciembre en Doha frente a Toluca (campeón de la Concacaf) por el Derbi de las Américas. Ese certamen garantiza al menos 1.000.000 de dólares en las instancias iniciales y escala hasta los 4 millones para el subcampeón y 5, para el ganador.

Si se consagraba en la Gloria Eterna, el conjunto platense iba directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, lo que implicaba blindar de antemano un piso de 3 millones de dólares por los tres partidos como local. Y... el Mundial de Clubes 2029. Ser campeón de la Libertadores le otorga el vuelo directo a la segunda edición. Ni uno, ni otro.

Carlos Bilardo alentando a #EDLP en la final de la Copa Libertadores

📸 De Daniela Bilardo en IG pic.twitter.com/VdkC6l6TZw — Nicolás Bozza (@Nicobozza) November 29, 2026

“No me va a borrar nada de lo que vivimos hasta el día de hoy. De todos los partidos que jugamos, del cariño de la gente, de la forma en la que los jugadores se brindaron hasta no poder más”, cuenta Cacique Medina, que sueña con ser el próximo DT de Uruguay.

“El agradecimiento de mi parte para la gente, para todo Estudiantes de La Plata y para mis jugadores, que fueron unos leones. Hoy el fútbol nos dio la espalda desde el resultado, pero a partir de lo que hicimos a nivel internacional, deseo poder encontrarme más seguido en estas instancias”, avisó, horas atrás. ¿Hay nombres de posibles reemplazantes? Hay versiones: Martín Demichelis, Martín Palermo, Nelson Vivas, Israel Damonte, Gustavo Quinteros y Fernando Ortiz.

Juan Sebastián Verón, durante el partido, al lado de la gente Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

El arco, además, queda vacío. “Me parece que es un cierre muy positivo porque vinimos con Estudiantes, el equipo que me abrazó, con la gente, con mi familia, a competir por la gloria. Creo que no hay mejor cierre que este”, contó Muslera, que se retiró del fútbol, a los 40 años. “Es el cierre de mi carrera. Saber que no hay mejor película que esta. Terminar mi carrera en esta cancha, donde empecé”. En la Libertadores fue uno de los pilares del equipo de Alexander Medina: jugó todos los minutos (1170 en total) y se destacó con los tres penales que le atajó a Flamengo.

“Hay que trabajar para seguir viviendo de estas instancias, porque nos las merecemos. Quiero agradecerle al plantel, al cuerpo técnico. A todo el club, por el trabajo que se hizo. Porque sin eso es difícil vivir algo como se vivió y llegar al lugar en donde llegamos”, acepta Verón, el presidente, el ídolo de Estudiantes, el héroe y villano, según del lado del mostrador de la vida.