Según la IA, ¿quién gana el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026?

Las cartas del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya están sobre la mesa. Los 48 seleccionados participantes, los 42 clasificados y los seis que decantarán de los repechajes de Europa e Intercontinental, saben el camino que deben recorrer para levantar el ansiado trofeo y partir de dicha información más los datos propios de cada equipo es que se pronóstico a través de la Inteligencia Artificial las chances de cada uno der ser campeón.

La empresa Opta recurrió a su supercomputadora y le puso cifras a la ilusión de cada uno de los competidores, los cuáles todos la tienen más allá de su potencial.

Kylian Mbappé es una de las principales estrellas de Francia y la ilusión para lograr el tercer Mundial en su historia OZAN KOSE� - AFP�

El modelo estadístico, que procesa millones de simulaciones a partir de datos históricos, rendimientos recientes y proyecciones del plantel, ubicó a España como la principal candidata al título. El elenco dirigido por Luis de la Fuente tiene un 17% de probabilidades de consagrarse campeón del mundo, apoyado en su condición de vigente campeón de Europa, la solidez colectiva y una generación que combina talento, juventud y experiencia en partes iguales. El equilibrio de su mediocampo y la variedad de recursos ofensivos marcan una diferencia en la antesala del torneo.

Muy cerca aparece Francia, con un 14,1%. Campeón en 2018 y subcampeón en 2022, el equipo encabezado por Kylian Mbappé es una máquina competitiva probada en los grandes escenarios. El antecedente inmediato y la continuidad de un núcleo duro en su plantel sostienen a Les Bleus como uno de los rivales a vencer.

Aunque no es protagonista de un Mundial hace varias décadas, Inglaterra está en el podio entre las favoritas a ganar la edición 2026

El podio lo completa Inglaterra, con un 11,8%. El desembarco de Thomas Tuchel alimenta la expectativa de un seleccionado que lleva seis décadas de frustraciones mundialistas porque no celebra desde 1966, cuando fue anfitrión. , Actualmente, tiene una de las generaciones más talentosas de su historia reciente con el goleador Harry Kane.

En el cuarto lugar figura la selección argentina, con un 8,7%. El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que la albiceleste es la actual campeona del mundo y bicampeona de América y que buscará algo que nadie logra desde el Brasil de 1962: defender el título. El equipo de Lionel Scaloni tiene la base que conquistó Qatar 2022, lideró sin sobresaltos las eliminatorias sudamericanas y su bandera es Lionel Messi, el mejor de todos los tiempos.

La selección argentina defenderá el título en el Mundial de 2026

Detrás se ubican Alemania (7,1%) y Portugal (6,6%). Ambos aparecen como candidatos secundarios, en parte por la irregularidad mostrada en los últimos torneos, aunque con la jerarquía suficiente para protagonizar un recorrido profundo. En el caso portugués, el Mundial podría marcar el cierre definitivo del ciclo de Cristiano Ronaldo.

Más relegado figura Brasil, con apenas un 5,6%. Cinco veces campeón del mundo y último ganador en suelo norteamericano, en México 1970, la Verdeamarela quedó relegada por sus recientes altibajos competitivos y un proceso de transición que ahora tiene a Carlo Ancelotti como conductor. El talento individual no está en discusión; la consistencia colectiva, sí.

De la mano de Carlo Ancelotti, Brasil quiere volver a ser campeón del mundo Juan Karita� - AP�

Entre los que hasta ahora nunca fueron campeones aparecen los Países Bajos, con un 5,2%, todavía en busca de su primera Copa tras el recuerdo reciente de las semifinales en la Euro 2024; Noruega, con un 2,3%, apoyada casi exclusivamente en el poder goleador de Erling Haaland; y Colombia, con un 2%, sustentada en su buena campaña en las Eliminatorias y el liderazgo ofensivo de Luis Díaz.

Probabilidades de campeón del Mundial 2026, según la IA