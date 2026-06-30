Seis argentinos fueron detenidos por colarse a la cancha y la policía de Miami advierte para el partido del viernes

MIAMI (enviado especial).- Las autoridades texanas detuvieron en los últimos días a seis argentinos que intentaron colarse a los últimos dos partidos que la selección disputó en el Dallas Stadium. Cuatro de ellos fueron arrestados en el partido ante Austria, disputado el lunes 22 de junio, y los otros dos en el encuentro que la selección venció a Jordania por 3-1 el sábado pasado. Ahora, la mira está puesta en el partido del viernes en Miami, donde la policía ya advirtió que habrá un fuerte operativo de seguridad con tres anillos.

Según reconstruyó LA NACION, los seis hinchas fueron liberados luego de pagar una multa y sus visas serán revocadas. Además, el Ministerio de Seguridad argentino tomó conocimiento de las identidades de cuatro de ellos y LA NACION supo que les aplicarán el derecho de admisión en los estadios argentinos.

Policías en acción en el Mundial ETIENNE LAURENT - AFP

La policía de Arlington, ciudad que es parte del área metropolitana de Dallas, detectó en ambos encuentros de la selección el accionar de varios hinchas argentinos. Se metieron detrás de otros aficionados con contaban con tickets. Fueron avanzando en los controles hasta que finalmente fueron descubiertos.

El delito de trespassing en el estado de Texas contempla una multa de 200 dólares. Algunos de ellos lograron pagar la fianza y salir de prisión a las pocas horas, aunque otros pasaron una noche detenidos. Ahora se enfrentan a un proceso que podría derivar en la cancelación de la visa, aunque no serán deportados. Además, no podrán volver a pisar un estadio.

Hinchas argentinos antes de ingresar al partido cotra Austria en el estadio AT&T de Dallas, donde hubo cuatro detenidos por colarse Aníbal Greco /Enviado especial

Debido a la alta demanda por el presente de la selección campeona del mundo, el imán Messi y los miles de argentinos que están de viaje por los Estados Unidos, conseguir tickets para los partidos de Argentina se transformó en un verdadero reto. La reventa está por las nubes para el partido del próximo viernes, en el Hard Rock Stadium de Miami. En la página de FIFA y en varios grupos de Whatsapp, las entradas para una platea para el viernes arrancan en un piso entre 3.000 y 5.000 dólares y llegan hasta los 13.000 dólares para un estadio que tiene capacidad para 65.000 espectadores.

Otro detenido

Tras el paso de los argentinos por Texas, las autoridades informaron de otro caso, pero por un delito diferente a los colados y considerado más grave. En los grupos de Whatsapp de argentinos empezaron a denunciar la desaparición de un hincha después del partido Argentina-Austria. El hombre, de 57 años, estaba alojado en un hotel cerca del Dallas Stadium.

Las autoridades informaron luego que había intentado contratar los servicios de una prostituta, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con una policía infiltrada. Considerado un delito en el estado de Texas, el hombre fue arrestado. Debió pagar una multa de 2.500 dólares para recuperar su libertad.

Advertencia en Miami

Hace dos años, en el mismo escenario que en el que la selección jugará este viernes su pase a octavo de final ante Cabo Verde, se vivió una situación bochornosa. Miles de hinchas de Colombia, que perdió la final contra Argentina, se colaron en el Hard Rock Stadium. Las imágenes de vallas tiradas, hinchas rompiendo puertas y hasta entrando por los tubos de aire acondicionado provocaron que la final de la Copa América se demorara más de una hora.

Por eso, la policía del condado de Miami-Dade trabajó durante los últimos cuatro meses con las autoridades de la FIFA para evitar que se repitan esos incidentes ante los ojos del mundo. Sin embargo, en el partido de Colombia-Portugal del sábado pasado aquí en Miami volvió a repetirse la imagen de los colados.

Hace dos años, la final de la Copa América estuvo por ser suspendida tras el ingreso masivo de colombianos sin entradas en Miami JUAN MABROMATA - AFP

Las autoridades policiales advierten a los hinchas argentinos. Según pudo averiguar LA NACION, las autoridades del condado de Miami-Dade junto a la policía local diseñaron tres anillos de seguridad para que no se acerque gente sin entradas al recinto del Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins del fútbol americano.

Se enfrentan a cárcel, multas y cancelaciones de visado.

Identidad de los detenidos

Este martes, el Ministerio de Seguridad argentino confirmó la identidad de los primeros cuatro detenidos en Dallas: Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen. En el partido frente Austria, por la segunda fecha de la fase de grupos, los cuatro eludieron los controles de seguridad y el perímetro de acceso, y lograron ingresar a la cancha. Sin embargo, fueron arrestados poco después por la policía de Arlington.

Nielsen, de 46 años y residente de la localidad cordobesa de Villa Belgrano, es martillero público y corredor inmobiliario y forma parte de la empresa de real state Grupo Norte Inmobiliaria. Ayala es oriundo de la ciudad de Buenos Aires y director del portal Industria Cannabis y presidente de la Confederación Cannábica Argentina. Campoamor, de 35 años, vive en Miami. Llach es hermano del economista y exvicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, y del escritor Santiago Llach. Reside en los Estados Unidos desde hace más de una década y, con 45 años, se dedica a la enseñanza artística, además de ser compositor, bajista y músico.

Los colados también recibirán sanciones en la Argentina. A través de la Resolución 589/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Dirección de Seguridad en eventos deportivos determinó que se les aplique el derecho de admisión a “todo evento deportivo en el territorio nacional” por dos años.

La normativa, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, se aplicó a través del programa de seguridad Tribuna Segura, diseñado para controlar el acceso a los estadios de fútbol. “Tales conductas resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en eventos deportivos, tornando necesario aplicar medidas restrictivas para preservar el orden y la seguridad pública”, expresaron en el documento oficial.

En cooperación con Estados Unidos para el intercambio de “información estratégica, táctica y operativa”, desde Seguridad también resaltaron la importancia de diseñar “medidas restrictivas de concurrencia” para aquellas personas que puedan generar un riesgo para la seguridad pública.

Los casos de los youtubers

La policía de varias ciudades donde se disputa la Copa del Mundo detectaron un accionar común entre varios influencers que buscan colarse a los estadios para subir sus historias y generar más seguidores. Tal fue el caso de los argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta, que fueron arrestados el pasado sábado en Miami en el encuentro Colombia-Portugal por ingresar al estadio con credenciales que eran de otro partido. Los influencers —que acumulan casi 700.000 seguidores entre los dos— tuvieron que pagar una fianza para ser liberados.

LA NACION se contactó con el entorno de los youtubers, que ya están de regreso en la Argentina. “Los chicos están en libertad, pero como los hechos imputados como delito no son correctos, prefieren volver al país para iniciar una defensa correcta y esperar el sobreseimiento”, aclararon.

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta en el Mundial 2026. captura de redes

En sus canales de YouTube publican desafíos, recorridos y blogs que suelen superar el millón de reproducciones, con títulos como “Probé la hamburguesa más grande de la Argentina”, “Sobreviví 24 horas en la calle” o “Hice la compra del mes”. Desde su llegada a Estados Unidos para cubrir el Mundial también habían comenzado a subir contenido desde ese país, con videos como “Compramos lo más caro de Disney por 24 horas” y “Probamos el sándwich más caro de Miami”.

Según el medio estadounidense Local 10 News, al ser detenido, Mármol declaró que era “un influencer de medios” que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo. Perrotta, en tanto, afirmó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el encuentro y reconoció que contaba con credenciales, aunque correspondían a un evento anterior.