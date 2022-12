Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: Roberto Cejas, el hombre que levantó a Diego Maradona con la copa en México 1986, quiere repetir la imagen con Lionel Messi este domingo

escuchar

Roberto Cejas tuvo su momento de gloria en México 1986, cuando dio la vuelta olímpica aunque no fuera parte del plantel del seleccionado argentino campeón. Quedó inmortalizado en las imágenes por tratarse de la persona que subió a sus hombros a Diego Maradona con la Copa del Mundo al final del 3-2 sobre Alemania Federal en el Estadio Azteca. Y desea repetir, este domingo, la escena en el Mundial Qatar 2022, pero con otro 10 y capitán albiceleste.

A 36 años de aquella tarde inolvidable, Cejas está embarcado en otra aventura, la del deseo que le contó a Radio Marca: levantar a Lionel Messi con el trofeo dorado en sus manos en el Estadio Lusail, donde el conjunto albiceleste jugará el partido decisivo ante Francia, en su intento de consagrarse de la mano de otro astro que deja una huella en el fútbol.

En 1986, Roberto viajó a México luego de ver ganar por 2-0 al seleccionado la semifinal frente a Bélgica, y desde su llegada se sucedieron historias que hicieron que Cejas se encontrara con Maradona en el campo de juego y que el 10 argentino le pidiera que lo cargara sobre sí. Ahora, con el 3-0 sobre Croacia consumado el martes pasado, pensó que era posible estar en la final en Qatar y volver a saltar a la cancha para sostener en andas a una leyenda, si Leo logra, finalmente, levantar el trofeo como lo hizo Diego en aquella ocasión.

Tras la final de México 1986, Diego Maradona celebra con la copa en los hombros de Roberto Cejas, al que volvió a ver en 2014. STAFF - AFP

“El día anterior al partido con Bélgica dije en la oficina, como una locura, que si Argentina ganaba me iba a ver la final, y mis compañeros se largaron a reír a carcajadas. No era fácil agarrar un vuelo, comprar un ticket e irse; era toda una odisea. Pero en mi vida hice varias”, recuerda, con la complicidad de Martín Giménez, un argentino que vive desde hace dos décadas en España –la tierra de una abuela de Cejas– y que lo contactó para conocer detalles de aquel viaje.

“En ese momento era empleado público, busqué la forma de poder faltar y me tomé dos semanas. Llegué a México el día anterior a la final y, supuestamente, un amigo que tenía allá me conseguía un contacto que me vendía la entrada, pero cuando fuimos a buscarla la señora me dijo que ya la había vendido, porque pensó que ya no iba”, amplió. Faltaban menos de 24 horas para la Argentina vs. Alemania Federal. “En esa época te quedabas con una entrada y era difícil venderla. Ahora podés tener 10 que es seguro que la vendés”, comparó.

Y entra en aguas profundas con el relato: “Ante la decepción, quedamos que iríamos igual a la final. Pensamos en ir a la cancha, darle plata a uno de los del ingreso y que nos dejara pasar. Éramos siete y teníamos cinco entradas. Le dimos unos dólares entre los tickets y nos dejó pasar. Fuimos a parar detrás del arco donde Argentina hizo el primer gol, en el nivel de la fosa... Era un lugar increíble, de lo mejor”, confesó.

Ayudado por algunas empresas, Roberto Cejas anunció su viaje a Qatar, tras el triunfo en la semifinal frente a Croacia.

“En el tercer gol veíamos a [Jorge] Burruchaga correr y correr y nos preguntábamos cuándo iba a patear. Era una desesperación, porque veíamos que el arquero le salía y él tampoco se la pasaba a [Jorge] Valdano. Cuando hizo el gol, fue un descontrol y pocos minutos después terminó el partido y la gente comenzó a meterse al campo, que no era fácil porque estaba la fosa por medio, y del otro lado había alambres de púa. Algunos se lastimaban”, repasó Cejas. Que no resistió la tentación.

“Nos fuimos a la parte del córner y había solamente dos policías que miraban un poco, pero después dejaron pasar. Ahí fue el gran salto y me fui para el medio del campo. Comencé a saltar, dar vueltas en el pasto, festejar... Agarré una bandera y la movía. En ese momento pensaba que un día iba a ver el video e iba a reconocerme haciendo tantas pavadas”, avanzó en aquella historia del estadio Azteca.

La vuelta olímpica en México 1986

“Lo que no imaginaba era que iba a salir en tantas revistas y que iba a surgir la historia con Diego. Porque estaban dando la vuelta olímpica, salimos corriendo y los alcanzamos en una de las áreas chicas, intentando abrir espacio para que ellos fueran libres, que festejaran cuando nadie creía en ellos. Y tratando de hacer la ronda, a mi lado izquierdo levantaron a [Pedro] Pasculli y delante de mí se frenó Maradona, al que no había visto inicialmente, y me lo llevé por delante. Se dio vuelta y fue como una conexión al instante, con una mirada como las que en ese tiempo se cruzaba sin palabras uno con una mujer para invitarla a bailar. Me hizo la seña de que tenía que levantarlo, lo alcé y salimos a seguir la vuelta hasta la otra área”, aseguró, detallando todo como si hubiera sucedido ayer.

Giménez, el compatriota que contactó a Cejas, aporta otro dato: “Maradona era muy listo y eligió a Cejas porque mide un metro 90. Iba a estar muy alto encima de él”. Roberto aceptó esa versión, y reveló otra, de 2014: “Fui a ver la primera ronda del Mundial de Brasil y estaba viendo un programa que hacían unos argentinos allá. Maradona fue de invitado y en un momento en que le recordaron el campeonato de México dijo que todavía no sabía quién había sido el que lo había alzado, que dudaba de si era mexicano o argentino. Dijo que era un fantasma del que nadie sabía nada. Al otro día me invitaron a otro programa, en el que estuve con él, de sorpresa. Se emocionó y lo repitió. Le dije que más de una vez había querido verlo y contarle; incluso pensaba que por ahí me lo encontraba en Esquina [Corrientes], donde yo iba a pescar y donde –supe con el tiempo– a él le gustaba ir. Con el tiempo, fueron uniéndonos cosas que no sabía”.

El encuentro de Maradona y Roberto Cejas en 2014

De aquel momento en el Azteca Cejas reflotó otra situación especial, con una humorada: “Yo le pedía un botín, aunque fuera. Le insistía, pero me decía que se los tenía prometidos a la madre. Porque soy respetuoso, no se lo saqué y salí corriendo. No me encontraban más... Hoy lo habría vendido en 10 millones de euros”. Habría sido un auténtico botín. La foto recorre el mundo desde entonces. “Al otro día descubrí que estaba en todos los diarios. No podía pedir nada más”, agregó Cejas en la charla radial.

Ahora hay otro sueño por delante. “Alzar a Messi en Qatar es un sueño de Martín para mí. Fue el ideólogo. Me contactó, hablamos una hora y me dijo que empezara a soñar porque quería llevarme y que hiciera lo mismo con Messi. Le dije que iba a poner toda la onda para hacerlo”, relató el protagonista de hace 36 años. “Consíganme las entradas. Si levanto al enano, me puedo morir tranquilo”, concluyó, antes de emprender el viaje rumbo a Madrid, con apoyo de algunas empresas, para encontrarse con Giménez y estar el domingo en el Estadio Lusail.

