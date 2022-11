Selección argentina en Qatar 2022: Momo, el streamer que domina la escena y será la voz oficial que presente a Lionel Messi en el debut

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Cuando camina entre los argentinos que van desde los 15 a los 30 años se trata de comprender que es una especie de celebridad. No importa si es en Lusail, en La Perla o en el estadio 974, la impactante maravilla arquitectónica expresada en un estadio completamente construido con conteiners. Momo, el pibe del barrio 19 de Febrero, en La Plata, está aquí no sólo porque es uno de los streamers más reconocidos de la Argentina, tampoco porque tiene millones de seguidores en Twitch o Instagram, tampoco porque hace unos días estuvo transmitiendo en su canal los Grammy, ni tampoco porque su nombre es conocido en varios puntos del mapa, sino por porque la AFA lo eligió para ser la voz del seleccionado de la Argentina en esta Copa del Mundo. Gerónimo Benavidez Marchesi, el mismo que se subió a un ring en en el Pabellón Olímpico de Badalona, en España, para pelear con el youtuber español ViruZz, el que muere por Platense, se derrite por Diego Maradona, será quién en el debut de la selección argentina aquí, le dé la bienvenida oficial de la Copa del Mundo por los altoparlantes del estadio de Lusail a Lionel Messi.

Respira calma, exuda buena onda, se divierte, sabe que su nombre no es uno más, ni entre los más jóvenes ni entre los futbolistas del equipo argentino, ya que muchos de ellos lo siguen en su canal de Twitch, interactúan y hasta se animaron a hacer sus propias transmisiones al verlo a Momo y también a Coscu, Martín Pérez Disalvo, una eminencia en la materia stream.

Momo será la voz de la selección argentina durante la Copa del Mundo de Qatar Morini, Diego (Deportes)

“Lo de AFA fue una idea de Nico Novello [el jefe de prensa de la selección Argentina] y podría decirte que fui como una especie de consultor espiritual de algunas cosas. Le dije que cuando lo decidiese hacer, lo de AFA Estudio, yo le iba a acercar a los de la escena, por eso fuimos con Coscu y nos seleccionaron para ser como una especie de embajadores de la selección a nivel stream. Y en mi caso, voy a trabajar específicamente durante el Mundial de Qatar como presentador oficial del equipo en cada partido de la Copa del Mundo”. Momo le cuenta a LA NACION lo que será una de las experiencias más importantes de su vida y que le genera una ilusión que no puede describir con facilidad.

Casi que parece un futbolista más cuando se lo ve caminar por aquí, porque está completamente vestido con la ropa de la selección. Le encanta hacerlo se siente plenamente identificado, porque sólo se permite alejar su atención de Platense, cuando juega el conjunto nacional. “Nadie cobra nada por hacerlo, es simplemente para ayudar a la selección. Estamos para sumarle a la selección en lo que es comunicación y es un avance. Es la primera selección que tiene un canal de Twitch. Somos los primeros en elegir una plataforma de estas características como medio de comunicación con la gente”.

Momo llegó desde Los Ángeles, su primera estación antes de Qatar, se dio el lujo de transmitir los Grammy en vivo, se restriega los ojos porque dice que no puede creer todo lo que le está pasando. Con casi 1.300.000 seguidores en Youtube, 1.000.000 en Twitch y 1.200.000 en Instagram, Gerónimo siente que la forma que eligió para comunicar es lo que hace que lo ayudo a volverse en alguien creíble entre lo más jóvenes. “El que consume lo que nosotros hacemos es porque confía en lo que hacemos, más allá de que hay gente que no lo comparte. Y siempre busco manejarme con honestidad con lo que hago. Hicimos un acuerdo con Budweiser, por Messi, pero yo siempre dije que no tomo cerveza. No tengo problema en hacerlo. Eso nos funciona, ser claros en el mensaje. El convertirnos en una forma más de comunicar sin querer buscarlo, es como un arma de doble filo, porque hay que ir haciendo el camino y potenciar un medio nuevo como lo es Twitch, resultó todo un desafío. Los que estamos en esta plataforma lo hicimos de cero y eso está bueno”.

Momo es hincha fanático de Platense (Foto: Instagram @gero.momo)

No para de moverse, tiene una agenda que no le da respiros, es que para llegar a convertirse en “la voz” de la selección argentina no fue nada sencillo: “En Qatar se decidió que cada país tenga una voz encargada de presentar al equipo y animar al público. Eso quiere decir que cada selección debía elegir quién lo puede hacer y pasé un proceso de selección en el que la AFA se decidió por mí. Y después debía pasar el de la FIFA y que durante un mes te meten debajo de una lupa para determinar si podés hacer esa tarea o no. Yo voy a hacer la presentación del equipo y arengar a las tribunas. Es algo muy flashero, porque cuando das un salto así tan grande, aparecen los que te apoyan y los que te tiran mala. Lo único que quiero es ayudar a la selección”.

Y continuó: “Dependo de la AFA para lo que tengo que decir en las presentaciones. Vamos a trabajarlo con Nico [Novello], entiendo que debemos hacer algo entretenido, no puedo tirarme a hacer lo que hago en mi canal. En eso cuenta mucho lo que quiere FIFA, lo que quiera la AFA y vamos a amoldarnos a eso”.

Momo, además va a continuar con sus transmisiones con Momo La Dinastía y está expectante sobre cómo va a manejar todo porque confiesa que “nunca estuvimos tantas horas transmitiendo para una Copa del Mundo”. La previa y los post partidos lo realizará muy posiblemente junto con Coscu y en AFA Estudio, es posible que también se sume los post partidos, incluso, que durante algunos días de la semana se pueda integrar a hacer algunas acciones en esa señal.

Momo junto con Nicolás Tagliafico; Gerónimo tiene muy buena relación con varios jugadores de la selección de la argentina

Se le escapa una sonrisa cuando se detiene a pensar que en un puñado de días estará en el centro de la escena y las miradas del mundo estarán depositadas en el debut de la selección argentina en Qatar, prefiere tomarse las cosas con calma, pero no es tan sencillo: “Creo que cuando “me suba al ring” me voy a dar cuenta lo que tengo que hacer y lo que va a pasar con la gente. Va a ser una locura, porque si lo pensás bien voy a ser la voz de la selección del mejor jugador del mundo. No lo tiene nadie y a mí toca decir Leo Messi en un altoparlante, es un montón. Es un privilegio inmenso, yo voy a poder decir que nombré a Leo y me escuchó todo un estadio. No puedo creerlo”.

Se emociona, se pierde en sus pensamientos antes de contestar, advierte que hace unos años no estaba en sus planes estar debajo de tantos flashes y se deja llevar por sus sentimientos para contestar: “Nunca en mi vida pensé algo así, tan grande, ya que algunos jugadores nos miren, nos hablen o tengamos relación, sepan lo que hacemos, que después nos de legitimidad la AFA, que la FIFA nos dé lugar, que Qatar nos apruebe, es algo muy grande. Y para mí el fútbol es algo muy especial. Yo no consumo prácticamente fútbol europeo. Veo a Platense, Gimnasia y a la selección. A Sevilla y a Napoli en menor medida. Diego [Maradona] era todo para mí y Leo me genera locura. En unos días lo voy a presentar, no sé, es muy flashero”.