Selección argentina: Juan Foyth puede cambiar de club y aterrizar en Barcelona; Di María estará 10 días de baja en Italia

Barcelona está dispuesto a conformar un equipo competitivo a fuerza de millones de euros. Si bien la inversión realizada hasta acá no le sirvió para comenzar ganando en LaLiga (apenas empató como local con Rayo Vallecano), el entrenador del equipo catalán, Xavi Hernández, busca más futbolistas para su proyecto. Y el nuevo apuntado es argentino: se trata de Juan Foyth, defensor formado en Estudiantes de La Plata que jugó en Tottenham, de Inglaterra, y que milita en Villarreal, también de España. Además, el jugador de 24 años fue parte en varias de las últimas convocatorias de Lionel Scaloni para la selección argentina.

El diario catalán Sport apunta que ya han comenzado las negociaciones entre el club castellonense, que acaba de sumar a otro futbolista del seleccionado argentino como Giovani Lo Celso, y el conjunto catalán en el que brilló Lionel Messi. El periódico apunta que Claudio Curti, representante de Foyth, estuvo este martes en las oficinas de Mateu Alemany, el directivo de Barcelona encargado de gestionar las transferencias.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, sigue buscando refuerzos para el plantel

El traspaso no será fácil y deberá hacerse contra reloj: la ventana de transferencias cierra en 15 días y se trata de un jugador por el que Villarreal pagó 15 millones de euros al conjunto londinense. Además, su contrato recién vence a mediados de 2026, por lo que el Submarino Amarillo no tiene ninguna urgencia en venderlo. Si se concreta el pase, Foyth sería el primer argentino en sumarse al plantel tras la abrupta salida de Kun Agüero, que debió abandonar el fútbol en diciembre de 2021, a poco de haberse incorporado a Barcelona, por un problema detectado en su corazón.

Según consigna Sport, Barcelona tiene “prácticamente cerrado” a Marcos Alonso, lateral izquierdo que llega proveniente de Chelsea, de Inglaterra, y busca a un hombre para la banda derecha de su defensa. Foyth llegaría para competir por ese lugar con el uruguayo Ronald Araújo (que jugó de lateral derecho contra el Rayo), otro que también se puede desempeñar como zaguero central. La llegada de Foyth le daría aún más profundidad a una defensa que ya se reforzó con el danés Andreas Christensen, desde Chelsea.

Di María, al menos 10 días afuera

Otro futbolista de la selección, Ángel Di María, tuvo un debut oficial de contrastes. Si bien el lunes convirtió su primer gol en el Calcio con la camiseta de Juventus (venció 3-0 a Sassuolo en la primera fecha de la Serie A), debió ser sustituido a los 20 minutos del segundo tiempo por un problema muscular. Si bien se temió por un desgarro, el club italiano comunicó que el ex futbolista de Real Madrid, Manchester United, Benfica, PSG y Rosario Central fue sometido este martes a pruebas médicas y que estará de baja por al menos 10 días . Tras ese lapso, el rosarino volverá a ser evaluado.

Di María “fue sometido esta mañana (martes) a unas pruebas radiológicas que han revelado una lesión de bajo grado en el músculo aductor largo de la pierna izquierda”, comunicó en forma oficial el club turinés. Y agregó: “Su situación será reevaluada en diez días”. No es el primer refuerzo de la Vecchia Signora para esta temporada que sufre un problema físico: el francés Paul Pogba, otra de las contrataciones estrella del equipo, también está lesionado. El ex Manchester United no regresará a las canchas hasta mediados del mes próximo, afectado por una lesión en el menisco lateral de la rodilla derecha .

Ángel Di María debió ser reemplazado por una dolencia muscular durante el partido entre Juventus y Sassuolo, por la Serie A; estará al menos 10 días de baja MARCO BERTORELLO - AFP