El colorido festejo de los hinchas de Venezia tras su regreso a la Serie A

El Venezia FC se coronó como campeón de la Serie B con una victoria 2-0 sobre el Palermo este viernes y así aseguró su regreso a la Serie A, la máxima categoría del fútbol profesional en Italia y una de las competiciones más prestigiosas del mundo.

Luego de pasar la última temporada en la segunda división tras su último descenso, los hinchas del club italiano salieron a festejar y coparon los canales de la ciudad turística.

Tal como se puede ver en los videos que se volvieron virales en redes, cientos de lagunari (como se conoce a los aficionados al club) se congregaron alrededor del Gran Canal —el de mayor tamaño de la ciudad de Venecia— y observaron el desfile de las góndolas y barcos que llevaban a fanáticos con banderas y símbolos del equipo recién ascendido.

Vestidos de verde, negro y naranja, los hinchas entonaron las canciones típicas del club avanzaron hasta terminar el recorrido en la Piazza San Marco, en el centro de la ciudad.

El festejo de los hinchas del Venezia FC

De esta forma, el conjunto veneciano —dirigido por Giovanni Stroppa y propiedad de inversores estadounidenses desde 2015— aseguró su presencia en la primera división tras una temporada. El combinado se mantuvo en lo alto de la clasificación durante la mayor parte del campeonato y logró tener dos meses y medio invicto. Esta temporada, sumó 77 goles a favor y 30 en contra, con 24 victorias, diez empates y cuatro derrotas.

El Venezia es uno de los clubes históricos del fútbol italiano y mantuvo una trayectoria irregular en la Serie A, en donde acumula 13 temporadas a lo largo de su historia.

El segundo boleto para la Serie A fue para el Frosinone Calcio, quien disputará la cuarta temporada de su historia en la primera división del fútbol italiano tras sellar su ascenso este viernes en la 38ª y última jornada de la Serie B, en la que goleó 5-0 al Mantua. El club de la región del Lazio, a 100 kilómetros al sudeste de Roma, terminó segundo el campeonato de segunda división con 81 puntos.