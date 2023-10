escuchar

Finalmente Lionel Scaloni definió la lista de jugadores para la doble fecha de eliminatorias, en la que la selección argentina se enfrentará con Paraguay el 12 de octubre en el Monumental y con Perú, en Lima, el 17 del actual . Se confirmó la ausencia de Ángel Di María y también se despejaron las dudas acerca de la presencia del capitán, ya que Lionel Messi está en la nómina.

El entrenador argentino continuó con su convocatoria amplia, con 34 futbolistas, con varios juveniles para que esté cerca del mundo de selección y que le permitan a Javier Mascherano tenerlos cerca para la preparación del Sub 23, que jugará el Preolímpico en enero.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

La lista que dio Scaloni, como en cada convocatoria, tiene algunas particularidades. Si bien se destaca la presencia de Messi que todavía no volvió a jugar en Inter después de la molestia que sintió en el partido con Ecuador y que se profundizó cuando actuó ante Toronto, en la MLS, y la ausencia de Ángel Di María, con una molestia muscular confirmada en el último juego de Benfica, y el entrenador argentino volvió a incluir en la lista a Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Lucas Martínez Quarta y Lucas Ocampos.

Dentro de las novedades, Scaloni convocó a Marco Pellegrino (Milan), Carlos Alcaraz (Southampton), Facundo Farías (Inter Miami), tres juveniles que no estuvieron hasta el momento en los llamados del entrenador argentino. La idea de sumarlos al plantel de los campeones del mundo no sólo obedece a sumarlos al universo selección mayor, sino que es para que este grupo de futbolistas pueda sumar rodaje junto al grupo de la Sub 23, como sucedió con Lucas Esquivel (Athletico Paranaense) Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), que fueron parte de la nómina en la doble jornada de eliminatorias anterior.

Marcos Acuña regresó a la convocatoria de Scaloni Aníbal Greco - LA NACIÓN

En lo que respecta a las bajas, sobresalen la del defensor Lisandro Martínez, que fue operado en los últimas días por sus problemas en el quinto metatarsiano del pie derecho y el delantero Ángel Correa, que no se recuperó perfectamente del esguince de rodilla. Estos nombres se suman al del arquero Gerónimo Rulli, que ya no estuvo disponible para la anterior citación por un problema en el hombre. Y tampo aparecen los nombres de jugadores que forman parte habitual de este proceso como Facundo Medina y Giovanni Simeone. Además, los que en esta oportunidad no están en la lista y sí estuvieron ante Ecuador y Bolivia, son los nombres de Marcos Senesi, Facundo Buonanotte y Alan Velasco.

