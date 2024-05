El insólito gol del uruguayo Facundo Torres para Orlando City contra Chicago Fire en la MLS

Escuchar

Se sabe: el nivel de la Major League Soccer se elevó en los últimos años, con el impulso de intérpretes extranjeros que transitan el ocaso de sus carreras, pero sigue estando lejos de las principales ligas del mundo. Muy lejos. Inter Miami, con Lionel Messi y algunos cracks de otro tiempo, saca una evidente diferencia, más allá de una inesperada caída reciente (3-1) contra Atlanta United. Varios encuentros suelen tener una tropiezos más propios de partidos entre amigos, de ligas amateurs, que de una competencia profesional.

En la última jornada, la número 16, jugada casi íntegramente este miércoles (Columbus Crew vs. New England Revolution fue reprogramado para el 12 de octubre, debido a la inminente participación del local en la Copa de Campeones de Concacaf), Orlando City consiguió un 1-1 como visitante frente a Chicago Fire, con un tanto marcado a los 3 minutos por un extremo uruguayo, Facundo Torres, que suele utilizar la camiseta número 10. La escena del gol no parece propia de un partido entre profesionales. Al menos, de una liga que impacte por sus millones y su progreso.

Se trató de una serie de desatinos (conceptuales, en algunos casos) y situaciones desafortunadas que derivaron en el remate, que entró casi pidiendo permiso. Hubo 12 jugadores de campo intentando capturar el balón más el arquero, que también se mostró atónito. El gol se dio con el uruguayo interviniendo desde el piso, con un repentino disparo con la pierna izquierda.

El uruguayo Facu Torres marcó ¿el gol más insólito de la historia de la MLS?



Es difícil contar con certeza la cantidad de rebotes que hubo en el área; tal es la confusión. Al parecer sumaron 11. Y mayoritariamente, en el área chica... Futbolistas que intentaron gambetear y salir jugando; otros que quisieron rematar para alejar la pelota, otros que miraron absortos, otros a los que el balón les dio infortunadamente... Hasta que Torres, más despierto que los defensores y a pesar de estar en el piso, conectó la esfera y la mandó a entrar al lado de un poste.

Resultó un gol horrendo en lo estético, casi un try conseguido en una de esas montoneras de rugby en las que no se llega a divisar la pelota, pero el uruguayo lo festejó fervoroso. El premio a los múltiples intentos incentivó la celebración.

Desde luego, hubo argentinos en los dos equipos. En el local, que marcha penúltimo en la Conferencia del Este con 12 puntos en 16 fechas, juegan Federico Navarro, que salió lesionado, y Gastón Giménez, que actuó en los últimos 25 minutos. En Orlando City, que suma 5 puntos más, se desempeñan Martín Ojeda, Rodrigo Schlegel y Ramiro Enrique, de los cuales los dos últimos participaron un puñado de minutos. En esa formación ataja el peruano Pedro Gallese y tira fantasías el uruguayo Nicolás Lodeiro, ex atacante de Boca.

Facundo Torres se desvive por el balón frente a su compatriota Luis Suárez, en un reciente choque de Orlando City contra Inter Miami. Rebecca Blackwell - AP

En cuanto a la inesperada derrota de Messi, Atlanta United llegó al encuentro con Inter Miami al cabo cinco derrotas y cuatro empates (había derrotado a Chicago por 3-0 el 31 de marzo). Messi anotó su undécimo tanto de la temporada e igualó a Luis Suárez como máximo goleador del equipo. Su conjunto, con 34 puntos, mantuvo su ventaja de una unidad en la cima del Este y en la clasificación general de la MLS sobre Cincinnati (33), que cayó ante Nashville (2-0) en la misma jornada.

Penal no cobrado, e ironía de Orlando City en X

“La primera sensación es de que nos faltaba una marcha más respecto a Atlanta”, comentó Gerardo Martino. “Fue una noche en que el equipo retrocedió respecto a otros partidos, en los que siempre encontramos momentos positivos”, amplió el entrenador de Inter. Se espera que Messi juegue al menos nos minutos contra St. Louis este sábado, cuando se cumpla medio calendario. Después, la estrella cambiará el uniforme rosa de Inter Miami por el albiceleste de la Argentina para disputar la Copa América.

El torneo subcontinental se llevará a cabo con 16 seleccionados del 20 de junio al 14 de julio. Messi y el uruguayo Suárez se perderán los partidos de la liga estadounidense contra Philadelphia (15 de junio), Columbus (19), Nashville (29), Charlotte (3 de julio) y Cincinnati (6), que las Garzas afrontarán como visitantes, y Toronto (17) y Chicago (20), en los que serán locales.

Una imagen inusual: Lionel Messi parece cometer una infracción contra el peruano Luis Abram, de Atlanta United, que derrotó por 3-1 a Inter Miami. Lynne Sladky - AP

Martino se disgustó por una pregunta sobre si Messi estaba “guardándose” para la selección argentina. “No puedo responder esas especulaciones que no tienen ningún tipo de asidero”, respondió. A diferencia de la mayoría de las ligas, la MLS programa partidos durante las fechas FIFA, por lo que parece probable que Inter Miami vuelva a perder jugadores cuando las federaciones nacionales citen a futbolistas de su plantel para los Juegos Olímpicos de París.

