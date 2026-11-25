Al delantero de Argentinos Juniors Alan Alcaráz le quedó picando la pelota, acomodó el cuerpo y, desde afuera del área, sacó un espectacular remate que se clavó en la parte alta del arco. El desahogo fue inmediato. En apenas 11 minutos, la Argentina pasó de estar eliminada del Mundial Sub 17 de Qatar a liderar su grupo: del 0-2 al 3-2. Aunque Dinamarca volvió a equilibrar el marcador y le añadió una cuota de suspenso al desenlace, el seleccionado de Diego Placente igualó 3-3 en la última fecha de la etapa inicial y consiguió el pasaje a los 16avos de final como segundo de su zona, en una tarde en la que transitó por todos los estados de ánimo.

El panorama era muy distinto cuando los juveniles argentinos se retiraron al vestuario en el entretiempo. Con una desventaja de dos goles y el triunfo parcial de Mozambique ante Australia en el otro encuentro del Grupo C, ocupaban el último puesto de la tabla. Ni siquiera la posibilidad de avanzar como uno de los ocho mejores terceros estaba a su alcance. Necesitaban una reacción en el complemento para evitar una prematura despedida de la competencia.

La reacción argentina llegó con tres goles en apenas 11 minutos en el segundo tiempo Lewis Storey - FIFA - FIFA

El desarrollo de la primera mitad no había sido del todo desfavorable para la Argentina. De hecho, atravesaba su mejor momento cuando un polémico penal por una sujeción de Thiago Pérez dentro del área le permitió a Noah Madsen abrir el marcador, a los 36 minutos. El golpe se sintió y, en tiempo de descuento, un remate de Kerim Sejdic que se desvió en su compañero Ekene Chukwuani descolocó al arquero Valentín Reigia y amplió la diferencia. El cierre estuvo marcado por la tensión entre los futbolistas y cuerpos técnicos de ambos seleccionados en el camino hacia los vestuarios.

“Les dije a los chicos en el entretiempo que un 0-2 parece lejano, pero que había que jugar tranquilos, porque al hacer un gol cambiaba todo. Por suerte lo hicieron muy bien”, reveló Placente después del encuentro. El entrenador dispuso dos modificaciones para afrontar la segunda mitad y su equipo salió decidido a cambiar el rumbo del partido.

A los 12 minutos del complemento llegó el descuento. Simón Escobar, el chico que ya suma minutos en la mayor de Vélez, desbordó por el sector izquierdo y envió un centro atrás para Giovanni Baroni, que remató al primer palo y contó con algo de fortuna en el desvío en el arquero. Cuatro minutos más tarde, Juan Cruz Policella —otro que ya está acentado como titular en el Fortín— se lució con una gran acción individual dentro del área: eludió a sus marcadores y sacó un potente disparo cruzado para establecer la igualdad.

Habían pasado tan solo cuatro minutos entre el descuento y el empate, y todavía faltaba el desahogo para el número 9 del seleccionado, Alan Alcaráz Lewis Storey - FIFA - FIFA

La Argentina no se conformó. Aprovechó el desconcierto de los europeos y fue por más. A los 23 minutos, Alcaráz avanzó con la pelota en tres cuartos y, con la pelota picando tras el control, la empalmó de volea para convertir el mejor gol de la tarde. Una resolución de enorme jerarquía que coronó la remontada y situó momentáneamente al seleccionado en lo más alto del grupo. “En el gol me quedó de frente y le rompí el arco”, describió el protagonista de la acción.

Pero todavía quedaba un capítulo más. Dinamarca logró equilibrar el trámite tras el arrollador comienzo de los argentinos y, a los 32 minutos de la segunda parte, elaboró una gran maniobra colectiva por el sector derecho, a puro toque, que culminó con un remate cruzado de Omran Khatar, imposible para Reigia. El 3-3 definitivo obligó a los dirigidos por Placente a sufrir hasta el último instante de un encuentro que también tuvo varias polémicas arbitrales.

El electrizante partido de la Argentina y Dinamarca

“Las sensaciones son buenas porque fue un partido difícil. Cuando jugás contra un equipo que no pelea por nada, puede arriesgar mucho más. Los nervios jugaban de nuestro lado”, analizó el entrenador, en referencia a la presión con la que sus futbolistas afrontaron el compromiso.

El empate 2-2 entre Australia y Mozambique en el otro duelo de la zona dejó a los oceánicos en el primer puesto, con cinco unidades, y a la Argentina en el segundo, con cuatro. La victoria por 2-1 en la segunda fecha ante los africanos resultó determinante: pese a contar con una peor diferencia de gol, el conjunto albiceleste se ubicó por encima de Mozambique gracias al resultado del enfrentamiento directo. Dinamarca, en tanto, terminó última y se despidió del certamen.

“Se trabajó por la clasificación. Dejamos todo, somos Argentina y estos partidos se juegan así”, expresó Alcaráz, uno de los protagonistas de la reacción que mantuvo en carrera al seleccionado. Después de la derrota por 2-0 en el debut ante Australia, los juveniles argentinos consiguieron cuatro de los seis puntos siguientes y superaron el primer escollo en la búsqueda del único título mundial masculino que falta en las vitrinas de la AFA.

EL festejo del delantero de Argentinos Juniors, de 17 años, categoría 2009, que apenas tiene 88 minutos en primera Lewis Storey - FIFA - FIFA

La Argentina deberá esperar hasta el viernes, cuando concluya la fase de grupos, para conocer a su rival en los 16avos de final. Los cruces se determinan a partir de una tabla general de rendimiento de los 32 clasificados, en la que el seleccionado de Placente ocupa momentáneamente el puesto 23. Si se mantuviera la distribución actual, se enfrentaría con Brasil, aunque también podría escalar posiciones y medirse con otro adversario, entre ellos Egipto. La etapa de eliminación directa comenzará el lunes 30 de noviembre.

Con la incertidumbre de la fase de grupos resuelta, la atención se trasladará al próximo rival y a una instancia en la que ya no habrá margen de error. “Ahora, a esperar para ver quién nos toca y a seguir trabajando de la misma manera”, sostuvo el autor del tercer tanto. En la misma sintonía, Placente valoró el paso que dio su equipo: “Se viene la parte más difícil del Mundial, pero estamos contentos por haber cumplido el primer objetivo”.