Semifinal de lujo: Francia vs. España, con Mbappé coqueteando con la corona y un Yamal a la caza del trono

Un choque de planetas, suerte de final anticipada. Kylian Mbappé, probablemente, es el mejor del Mundial. Lamine Yamal, el que muchos consideran el futuro Lionel Messi, va a la caza de la corona. Francia juega con España, en Dallas, desde las 16 de nuestro país, un partido que se convirtió en un clásico del fútbol europeo, pero en esta ocasión el premio es de un valor incalculable: una plaza en la final del Mundial.

Desde que se conoció en diciembre pasado el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia sería el banquete de las semifinales. La actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018.

Kylian Mbappé siempre saca su mejor versión con Didier Deschamps Tullio Puglia - FIFA - FIFA

“No es exagerado hablar de final anticipada”, declara Luis de la Fuente, el seleccionador español. “Somos conscientes de su gran potencial, pero también somos el único equipo que les ganó en dos semifinales”, dijo en relación a la Eurocopa 2025 y la Liga de Naciones del año pasado. Si repite la faena, será la tercera... el mismo número que atrapa a Francia. Si gana, será finalista de un Mundial por tercera vez seguida.

Si bien esos dos últimos precedentes fueron favorables a la Roja, España no le ganaba a su vecino en una competición oficial hasta la Eurocopa 2012 y, por lo tanto, perdió en el único enfrentamiento entre ambos en un Mundial.

Fue en 2006, en los octavos de final de Alemania, recordado sobre todo porque un diario deportivo español tituló en la previa “Vamos a jubilar a Zidane” y la que acabó eliminada fue España, un duro 3-1.

Luis de la Fuente le da instrucciones a Lamine Yamal; España apuesta todo a su gran estrella CARL DE SOUZA - AFP

En Arlington, en la casa de los Dallas Cowboys, son los Bleus los que aportan a los principales pistoleros, con Kylian Mbappé igualado en la pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi (8 goles ambos) y Ousmane Dembélé con cinco.

Durante todo el torneo, el equipo de Didier Deschamps -al que ya se sabe que le quedan dos partidos al frente de la selección francesa-, mostró un poder de pegada casi sin igual: 16 goles en 6 partidos, sólo superado por la Argentina (17).

España, en cambio, basa su fortaleza en una defensa de hierro (sólo un gol sufrido, en el último partido contra Bélgica) y un juego de equipo, incluida la aportación desde el banco -Mikel Merino, Ferrán Torres-, que se opone a las individualidades francesas.

Lamine Yamal y Kylian Mbappe en la Nations League 2025, en Stuttgart Kevin Voigt - Getty Images Europe

Frente a los superpoderes ofensivos de Francia, espera poder al fin contar con su kriptonita, un Lamine Yamal que hasta ahora no corresponde a las expectativas antes del torneo, al que llegó recuperándose de una lesión. Pero atención: fue la figura contra Bélgica y va en ascenso.

Hace dos años ya le marcó a Francia y se convirtió en el jugador más joven en anotar en una Eurocopa. En la extraordinaria cita de 2026, aspira a ser el cuarto más joven en ganar un Mundial (el lunes cumplió 19 años) y superar de paso a Kylian, que fue el último en levantar la Copa del Mundo, con 19 años, 6 meses y 24 días.

De la Fuente afirmó estar convencido de que “el mejor Lamine aún está por llegar”. Y amplió el concepto: “Está increíblemente motivado, tiene muchas ganas. Sólo necesitamos controlar un poco su ansiedad. Yamal está pasando por un proceso natural de crecimiento y maduración”.

Lamine tiene claro lo que va a pasar. “Hay dos posibilidades: o ellos alcanzan tres finales de Mundial consecutivas, o nosotros les ganamos tres veces seguidas. Veremos qué pasa. No tenemos ningún miedo”.

El duelo dentro del duelo... dentro de otro: son las figuras de Real Madrid y Barcelona, los más grandes de España y uno de los cinco más poderosos del planeta fútbol. Kiki convirtió 20 goles en 20 partidos en la historia de los Mundiales, pero nunca eliminó a un equipo de Lamine (selección o el clásico Barcelona-Real Madrid) en un duelo directo.

El Mundial, torneo en el que en 2018 alcanzó el rango de estrella del fútbol, es la competición fetiche de Mbappé, que está decidido a lograr la tercera estrella de los galos.

Cuando llega el momento de enfrentarse a la Roja por un hueco en la final, la increíble forma del capitán francés parece validar la tesis de varios periodistas y aficionados de Real Madrid, que le reprochan un final de temporada a medio gas con el objetivo de llegar en plena forma al Mundial, un pecado imperdonable en uno de los clubes más exigentes del mundo.

¡¡PERO POR FAVOR, KIKI!! ¡TREMENDO GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. MARRUECOS!



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Deportivamente, el segundo año de Mbappé en el Real Madrid fue especialmente frustrante, tras caer en cuartos de final de la Champions League contra Bayern Munich y tras haberse descolgado rápidamente de la lucha por el campeonato doméstico contra Barcelona.

El atacante francés sí logró grandes estadísticas individuales, con 42 goles en los 44 partidos disputados entre todas las competiciones, finalizando como Pichichi (máximo goleador de LaLiga) con 25 conquistas en 31 partidos. El campeonato se lo llevó Yamal, también el ranking de asistencias, con 11.

Un rendimiento que no libró al francés de tener roces con la idiosincrasia de un club en el que solo el oro de los títulos calma las aguas.

“Queremos estar aquí hasta el día 19”



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Francia jugará su tercera semifinal consecutiva: es la tercera selección que lo consigue, luego de Alemania (1982-1990 y 2002-2014) y Brasil (1994-2002) y Deschamps podría convertirse en el primer seleccionador en disputar tres finales, aunque el DT galo se inclina por la modestia para tratar de explicar cómo lo consiguió.

“Supongo que porque tengo buenos jugadores... y porque tampoco debo estar haciendo mal mi trabajo”, sostuvo, con una leve sonrisa.