Senegal, la selección que arribó al Mundial sin hinchas y ahora está envuelta en una crisis

Un ambiente tenso, que los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) disimulan con discursos. Un clima enrarecido, al que el entrenador Pape Thiaw le escapa con las palabras. La derrota en el estreno con Francia disparó el descontento en la Selección de Senegal, una situación que no resulta novedosa, pero que estalló en el Mundial. El conflicto existía, venía de arrastre, y la Copa del Mundo lo expuso ante los ojos del planeta. Un problema que tiene múltiples aristas: económicas, de logística y hasta de principios, como lo definió el director técnico, durante la rueda de prensa en la vigilia del partido con Noruega, que los africanos afrontarán el lunes, desde las 21, en East Rutherford, New Jersey, por la segunda fecha del Grupo I.

Los escándalos fuera y dentro de la cancha rodean a Senegal en 2026. El desenlace de la Copa Africana de Naciones, con la quita del título, que en los escritorios pasó a manos de Marruecos, puso en la vidriera a los Leones de Teranga, que en las eliminatorias para el Mundial tuvieron a la República Democrática del Congo como al principal rival para sacar pasaje directo. Las dos competencias se presentaron como uno de los ejes del reclamo de los futbolistas. La FSF, conducida por Abdoullaye Fall, rebela al equipo, que con Noruega -derrotó por 4 a 1 a Irak, con dos festejos del artillero Earling Haaland, en el debut- disputará el equivalente a una final para alimentar el sueño de clasificarse entre los 32 mejores de la Copa del Mundo.

El plantel de Senegal, entre los reclamos y la urgencia de salir airoso del examen con Noruega, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 MAURO PIMENTEL - AFP

Las primas que la FSF prometió a los jugadores no fueron abonadas. No se trata de un conflicto por ausencia de ingresos, porque en los últimos meses las arcas de la tesorería recibieron dinero por la participación en la Copa Africana de Naciones y también 1.500.000 dólares, como anticipo para la preparación para la Copa del Mundo, de la FIFA. El medio Sport New Africa rescata que el enojo del grupo se debe por un intento de ocultamiento de la existencia de plata para liquidar la deuda.

Pero la disconformidad financiera no es la excepción, la logística y la alimentación se presentan como otros dos frentes de frustración. La FSF tiene su cuartel general de concentración y centro de entrenamientos en Rutgers University, en Piscataway, en Nueva Jersey, lejos del confort que esperaba el plantel para una cita mundialista. Los jugadores señalaron la decepción, que contrasta con los recursos que se sumaron en los últimos meses y que se aleja con las comodidades que el grupo tuvo en Tánger, durante la Copa Africana de Naciones, donde después de elevar una protesta ante la organización marroquí, la delegación cambió el alojamiento.

Pensar en la pelota y jugar para alimentar la aventura en la Copa del Mundo, la doble consigna de Senegal frente a Noruega MAURO PIMENTEL - AFP

También la alimentación se convirtió en un foco de discusión, con la ausencia del cocinero del plantel, que estuvo en la última Copa Africana de Naciones para garantizar la nutrición de los Leones de Teranga. La comida consiste en un servicio de catering hotelero, al que el grupo considera mediocre e inadecuado para la exigencia del deporte de alto rendimiento. El informe periodístico resalta que varios futbolistas solicitan comida de modo regular por fuera de los platos que reciben de parte de la FSF para asegurarse una alimentación correcta y saludable.

El escándalo es desmentido por el vicepresidente primero de la FSF, Babacar Ndiaye, que comunicó ante la Agencia de Prensa Senegalesa un intento de difamación. En el relato, mencionó que el equipo cuenta con dos chefs senegaleses asistidos por especialistas en nutrición para garantizar que los jugadores reciban una dieta adaptada a las necesidades de la competencia, y que el alojamiento es un establecimiento aprobado por la FIFA bajo estrictos protocolos de seguridad. Señaló que las familias de los jugadores y de los miembros de la delegación se hospedan en otro hotel. La presencia de una nutrida comitiva de familiares de dirigentes es observada con irritación, por el costo excesivo, totalmente innecesario y que recuerda al escándalo que protagonizó la gestión anterior en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, admitió complicaciones en la convivencia del plantel de Senegal y reconoció, que de modo tardío, se resolvió su situación contractual Jan Téllez Asensio - EFE

La situación contractual del seleccionador Thiaw también estuvo en el centro de la escena. La publicación señaló que viajó sin contrato y que la FSF tiene una deuda de cinco meses con el director técnico, que el domingo asistió a la conferencia de prensa. En la charla con los medios, desdramatizó la situación y expuso que el plantel solamente se enfoca en el partido con Noruega. “¿Mi contrato? Está resuelto. Tardó demasiado. Nunca se trató de una cuestión de dinero, sino de principios y respeto”, confesó, Thiaw, que jugó la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, el primero de los cuatro mundiales que jugó Senegal.

Miembros de la FSF se enseñaron disgustados con la negociación que desbordó el ámbito deportivo, porque el entrenador acudió a la ministra de Deportes y Juventud, Djireye Clotilde Coly, que elevó a 30 millones de francos CFA (46 mil euros) un contrato que la Federación fijó en poco más de la mitad y lejos de los 50.000.000 de francos CFA (76.000 euros). En referencia a la crisis, el DT, de 45 años, sostuvo: “Si, es cierto que hubo algunos problemas. Pero aquí estamos el cuerpo técnico, los jugadores y la Federación, centrados en el terreno del juego y en el partido de mañana. Creo que es lo más importante”.

El puñado de hinchas senegaleses en el estreno con Francia en East Rutherford; las autoridades estadounidenses rechazaron de modo masivo las solicitudes de los simpatizantes de los Leones de Teranga Simon Stacpoole/Offside - Offside

Dos meses después de ganar por 1 a 0 la final de la Copa Africana de Naciones, Senegal se quedó sin corona, cuando la Confederación Africana de Fútbol declaró campeón a Marruecos, tras determinar un abandono momentáneo de Senegal del campo de juego, tras un clima de tensión y polémica, con la sanción de un penal para los marroquíes, tras la intervención del VAR. En la víspera de la Copa del Mundo, las autoridades norteamericanas rechazaron de modo masivo e inapelable las solicitudes de ingreso de ciudadanos senegaleses, al considerar que no cumplían requisitos de solvencia y arraigo para obtener las visas. Ahora, los Leones de Teranga, rodeados en disputas internas, tendrán que enseñar que la crisis no los desenfoca de la aventura mundialista. El poder de fuego de Noruega les tomará examen.