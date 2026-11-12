Serbia vs. Alemania, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Serbia y Alemania en la jornada 5 del Grupo A2 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Serbia y Alemania correspondiente al grupo A2 se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el Rajko Mitic Stadium, ubicado en la ciudad de Belgrade. El partido es válido por la jornada 5 del certamen continental.
El momento de los equipos
El conjunto local, Serbia, arriba a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras perder en su última presentación por 2-1 ante Países Bajos. Por su parte, Alemania llega tras igualar 0-0 frente a Grecia en su duelo anterior, manteniendo una postura competitiva en la zona.
Números que anticipan el duelo
Si bien ambos elencos buscan consolidar su funcionamiento en esta etapa del torneo, la paridad ha sido una constante en el grupo. Serbia intentará aprovechar la localía en el Rajko Mitic Stadium para sumar puntos vitales ante una Alemania que ha mostrado solidez defensiva en su reciente enfrentamiento.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el Grupo A2. Serbia necesita imperiosamente una victoria para escalar posiciones y mantenerse con chances de clasificación, mientras que Alemania buscará sumar fuera de casa para afianzarse en la parte alta de la tabla.
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